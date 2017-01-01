В Югре в 2017 году взнос на капитальный ремонт останется на прежнем уровне

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В Югре в 2017 году взнос на капитальный ремонт останется на прежнем уровне

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2017 году взнос на капитальный ремонт не вырастет и останется на том же уровне. Соответствующий приказ издал Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, оставив минимальный размер взноса от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр, в зависимости от типа многоквартирного дома. При этом в ряде субъектов России минимальный взнос был повышен на сумму от 5 до 20%.

Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом России, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны оплачивать ежемесячные взносы на капремонт. В противном случае, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а впоследствии задолженность взыскивается в судебном порядке. Кроме того, возмещаются судебные издержки регионального оператора.

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

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