ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ НАТАЛЬЯ КОМАРОВА НАЧАЛА 2017 ГОД С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В НИЖНЕВАРТОВСК

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В ходе рабочей поездки в Нижневартовск губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с маленькими пациентами окружной клинической больницы, где проходят лечение дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
Построенная в городе больше 10 лет назад окружная детская больница сегодня является уникальным медицинским центром, где оказывают высокотехнологическую помощь детям с онко-гематологическими нарушениями. Отделение онкогематологии рассчитано на 27 коек. В палатах одновременно могут находиться родители. И это, по словам специалистов отделения, становится дополнительным стимулом на пути лечения.
Как рассказала заведующая онко-гематологическим отделением Гузель Шарапова, прошлый 2016 год стал для врачей прорывным: и с точки зрения применения новых видов лечения, методик, и с точки зрения оказания высокотехнологической помощи.
«Нашему отделению в этом году исполнилось 11 лет. Ежегодно в отделение поступают около 38 – 40 пациентов со всего округа с диагнозом впервые выявленного онкологического заболевания, в том числе гематологического направления. Лечение длится от 1,5 до 2 лет. В отделении проводятся практически все виды терапии. А с прошлого года мы стали оказывать и высокодозную терапию, относящуюся к высокотехнологической помощи. Если говорить о лечении, то существуют заболевания с хорошим и негативным прогнозами. Чем раньше поступает в больницу ребенок, тем лучше прогноз лечения. Если говорить по статистике - за последние пять лет нам удалось добиться 80-90 процентов случаев ремиссий у пациентов», - рассказала Гузель Шарапова.
Немаловажную роль играет сотрудничество нижневартовской клиники с федеральными медицинскими центрами. Серьезные операции (эндопротезирование, лучевая терапия, пересадка костного мозга) проводятся в Москве, Екатеринбурге, Тюмени: в научных и клинических центрах имени Д. Рогачева, областной детской больнице УрФО, Российской клинической детской больнице и центре имени Блохина.
Особенные планы в окружной детской больнице - на развитие паллиативной помощи детям Ханты-Мансийского автономного округа. В 2017 году для детей с тяжелыми формами заболеваний в больнице подготовлены пять палат, еще 16 коек в Мегионе.
«С этого года мы планируем организовать специальные выездные бригады для детей, которым необходима паллиативная помощь. В них войдут психологи, неврологи и другие специалисты. Планируем, что будем сотрудничать также с нашими церковнослужителями – духовная составляющая играет важнейшую роль для родителей. Такую же выездную бригаду мы планируем создать в Сургуте. Для округа нам необходимо шесть таких бригад, которые будут приезжать и помогать родителям с больными детьми дома. Это так называемая альтернатива хосписам, помощь на дому. Как показывает практика, 95 процентов родителей хотят, чтобы их дети в самый сложный период находились дома. И самое главное, что отнесение ребенка к паллиативной группе является дополнительной помощью, никто не станет снимать ребенка с учета, он продолжит получать все медицинское сопровождение, которое получает по месту жительства», - рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе окружной детской больницы Тамара Капутская.
Особую роль в процессе лечения и реабилитации отводят волонтерам и общественным организациям. О развитии этих направлений говорил во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, атмосфера общих дел создает колоссальный социальный потенциал, и он должен быть востребован. Что демонстрирует на практике Югра и Нижневартовск в частности. Здесь активно развиваются волонтерские движения, высока роль некоммерческих организаций.
«Мы сегодня видели, что можно вперед ещё шагнуть. И конечно должно быть еще больше волонтеров, особенно для детей онко-гематологического отделения. Они должны иметь возможность учиться, общаться со своими ровесниками. И Нижневартовск, нижневартовская больница – как раз то место, где необходимо развивать волонтерство, чтобы родителям и детям хватало простого человеческого общения», - поделился директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Окружная детская больница, в частности отделение онко-гематологии, активно сотрудничает с благотворительными фондами «Лучик света», «Сердце отдаем детям», «Любовь и благодарность». Активисты не только помогают с приобретением дорогостоящих лекарств, но и организацией досуга маленьких пациентов больницы - устраивают утренники, новогодние представления.
Губернатор Югры ознакомилась с ходом лечения маленьких пациентов, пообщалась с родителями детей, которые продолжают бороться с недугом и с теми, кто уже идет на поправку. Наталья Комарова пожелала каждому сил, мужества и веры в мечту, которая обязательно поможет вылечить всех детей.
Побывала Наталья Комарова и в нижневартовском центре для детей, оставшихся без попечения родителей «Аистенок» - одном из четырех подобных социальных учреждений, оставшихся в Югре. За более чем 20-летнюю историю через центр «Аистенок» прошло около 800 детей, попавших в трудную ситуацию или оставшихся без попечения родителей. Четвертая часть из них вернулась в так называемые кровные семьи, еще полторы сотни воспитанников нашли новых родителей.
Здесь глава региона встретилась с детьми, которые к приезду гостей подготовили новогоднее представление, исполнили для главы региона песни, рассказали стихи. Наталья Комарова поблагодарила выступающих за талант и также приняла участие в хороводе вокруг елки.
Воспитанники центра «Аистенок» провели для Натальи Комаровой экскурсию: показали жилые комнаты, классные кабинеты, комнаты для встречи гостей. Затем глава региона и дети отправились на чаепитие, где губернатор пообщалась с воспитанниками и ответила на их вопросы. Главными темами беседы за чашкой чая стали детские воспоминания, новогодние праздники, а также работа. Дети поинтересовались у Натальи Комаровой о том, насколько трудно быть губернатором.
По мнению Натальи Комаровой, губернатор – это не пост, не статус, а большая работа. «Я отношусь к губернаторству как к работе – ответственной и трудной. Для меня есть три основных постулата, на которых держится любая работа. Во-первых, ты должен быть профессионалом. Во-вторых, на такой должности нельзя обманывать, и самое главное – необходимо любить людей. Если хоть один из этих пунктов ушел, значит самое время менять работу», - подчеркнула Наталья Комарова.
Воспитанники детского центра поблагодарили Наталью Комарову за честные и интересные ответы и за новогодние подарки.
Сообщает: Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры