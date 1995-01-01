БУДЕТ ВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДА

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3 января 2017 года ушла из жизни известная мансийская учёная Евдокия Ивановна Ромбандеева.
Родилась Евдокия Ивановна 22 апреля 1928 года в селении Хошлог Берёзовского района. По окончании 7 классов поступила в Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище. Свой трудовой путь начала учителем начальной школы в родной деревне. В 1949 году она поступает в Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова. Во время учёбы она начинает заниматься переводами детских книг для внеклассного чтения с русского на мансийский язык. 1957-1968 годы работает в Ленинградском отделении Института языкознания Академии наук СССР. В 1964 году защищает кандидатскую диссертацию по теме «Каузативные глаголы в мансийском языке». С 1968 по 1990 год продолжает заниматься исследованием мансийского языка в Институте языкознания АН СССР в г. Москве. В 1979 году выходит вторая монография «Синтаксис мансийского (вогульского) языка». В эти годы ею изданы учебники и учебно-методические пособия. Особой заслугой является то, что Евдокия Ромбандеева усовершенствовала практический алфавит мансийского языка и ввела дополнительные знаки для обозначения долготы. В марте 1990 года в Ханты-Мансийске при Институте повышения квалификации педагогических кадров Евдокия Ивановна организовала Лабораторию комплексных исследований по финно-угроведению. В декабре 1991 года на базе этой лаборатории и кабинета родного языка создан Научно-исследовательский институт возрождения обско-угорских народов, где она возглавила отдел языка, литературы и фольклора. В 1998 году защищает докторскую диссертацию по теме «Структура современного мансийского (вогульского) языка». Работы Е.И. Ромбандеевой переведены на многие языки мира.
Евдокия Ивановна Ромбандеева награждена Почётной грамотой президиума Академии наук СССР, медалью «За заслуги перед Отечеством II степени», за вклад в науку и образование ей присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ» (1994), «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа» (1995). Она является «Почётным гражданином Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», лауреатом премии «Звезда Утренней зари», «Ветераном труда», награждена почётными грамотами и благодарственными письмами.
Сотрудники Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, общественные организации, жители округа в связи с кончиной доктора филологических наук, главного научного сотрудника отдела мансийской филологии и фольклористики, общественного деятеля Ромбандеевой Евдокии Ивановны выражают соболезнование родным и близким. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
Ас хӑԯты тыԯӑщн 3-мит хӑтӑԯн округ мир вуԯаң вухаԯь нє Евдокия Ивановна Ромбандеева вәтшӑсэв.
Ԯўв 1928-мит оԯн вән кєр тыԯӑщ 22-мит хӑтӑԯн Сўмӑтвош районӑн Хошлог ай кәртӑн сєма питӑс. Ӑшкола юпийн тӑм имие Ёмвошн няврємӑт вәнԯтӑты нєңа йис. Кӑт оԯ рәт мўвӑԯн эвет па пухӑт хӑншты вәнԯтӑс. Щи юпийн Ленинград воша мӑнӑс па А.А. Жданов нємуп государственной университет етшуптӑс. Айԯат нє вәнԯтыйԯмаԯ мӑр ай пушхиет пӑты рўщ ясӑң эвӑԯт вухаԯь ясӑңа киникайт тулмащтӑс па єсԯӑс. 1964-мит оԯн «Каузативные глаголы в мансийском языке» вән нєпек ԯэщӑтӑс па филологической наука кандидат нєм хоԯумтӑс. 1957-1968-мит оԯӑтн Ленинград вошн СССР наук Академия хущи языкознания институтн рәпитӑс. Ӛхӑт 1968-1990-мит оԯӑтн Москва вошн наука щирн вухаԯь ясӑң ԯєрамтӑс. 1979-мит оԯн «Синтаксис мансийского (вогульского) языка» вән рәпата ԯэщӑтӑс. Щи артӑтн няврємӑт па вәнԯтӑты хуятӑт пӑты арсыр киникайт хӑншӑс. Мєт вуԯаң вєр тывӑс, щит хән вухаԯь алфавит йиԯуп посӑтн пунсӑԯэ. 1990-мит оԯн ԯўв ай кєр тыԯӑщн Ёмвошн финно-угрӑт вєрӑтн лаборатория пўншты нётӑс. 1991-мит оԯн щи унтасн Ас-угорской институт тывӑс, ԯўв щи тӑхийн интӑм вәнты рәпитӑс. 1998-мит оԯн Евдокия Ивановна «Структура современного мансийского (вогульского) языка» рәпата хӑншӑс па филологической наукайт доктор нємн юкантсы. Е. Ромбандеева наука пос щирн ар рәпата єсԯӑс. Ԯўв хӑншум нєпекԯаԯ па хон пєлӑк мўв ясңӑта туԯмащтӑсыйт. Е. Ромбандеева Россия па па хон мўвӑтн яма вәйтсы.
Е.И. Ромбандеева «Ветеран труда», «Заслуженный деятель науки РФ» (1994), «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа» (1995), «Почётный граж-данин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» вән нємӑтн юкантсы, «Звезда Утренней зари» лауреата йис па тәса рәпитмаԯ пӑты ар ишӑк нєпекӑтн мийԯясы.
Мўң, хӑнты па вухаԯь ясӑңӑн айкеԯӑт єсӑԯты редакция, Ас-угорской институт па округ ԯуваттыйн вәԯты па рәпитты ёх лупԯўв, Евдокия Ивановна Ромбандеева сӑмԯўв ԯыпийн хӑщԯ па иса ԯўвеԯ нәмты питԯэв.
Раиса Решетникова