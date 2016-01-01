Федеральное агентство по делам национальностей выразило благодарность губернатору Югры Наталье Комаровой

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Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов выразил благодарность губернатору Югры Наталье Комаровой за неоднократное участие югорчан во Всероссийском форуме национального единства, прошедшего в городе Пермь.
«Уже третий год форум становится единой общероссийской площадкой, где представители органов государственной власти и общественных объединений имеют возможность в формате открытого диалога обменяться опытом работы по реализации государственной национальной политики в регионах и обсудить перспективы развития данной сферы. Искренне желаем вам успехов в работе», - говорится в письме.
Напомним, форум национального единства прошел с 19 по 22 октября. В рамках мероприятия ведущие эксперты в области государственной политики и представители органов власти регионов обсудили проблемы межнациональных отношений, вопросы этнокультурного развития народов, а также оценили уровень реализации проектов и инициатив в данной сфере.
В состав делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли сотрудники органов исполнительной власти, региональных учреждений сферы образования и социальной защиты населения, органов местного самоуправления автономного округа, некоммерческих организаций, сформированных по национальному признаку. Возглавил делегацию Сергей Тимошков – начальник Управления национальной политики, заместитель директора департамента внутренней политики Югры.
В ходе форума представители автономного округа приняли участие во всероссийских конкурсах работников сферы государственной национальной политики и лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики. Также югорская делегация приняла участие во всероссийском совещании по вопросам государственной национальной политики, поделилась опытом в ходе различных круглых столов.
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры