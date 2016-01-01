Федеральное агентство по делам национальностей выразило благодарность губернатору Югры Наталье Комаровой

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Федеральное агентство по делам национальностей выразило благодарность губернатору Югры Наталье Комаровой

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов выразил благодарность губернатору Югры Наталье Комаровой  за неоднократное участие югорчан во Всероссийском форуме национального единства, прошедшего в городе Пермь.

«Уже третий год форум становится единой общероссийской площадкой, где представители органов государственной власти и общественных объединений имеют возможность в формате открытого диалога обменяться опытом работы по реализации государственной национальной политики в регионах и обсудить перспективы развития данной сферы. Искренне желаем вам успехов в работе», - говорится в письме.

Напомним, форум национального единства прошел с 19 по 22 октября. В рамках мероприятия ведущие эксперты в области государственной политики и представители органов власти регионов обсудили проблемы межнациональных отношений, вопросы этнокультурного развития народов, а также оценили уровень реализации проектов и инициатив в данной сфере.

В состав делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли сотрудники органов исполнительной власти, региональных учреждений сферы образования и социальной защиты населения, органов местного самоуправления автономного округа, некоммерческих организаций, сформированных по национальному признаку. Возглавил делегацию Сергей Тимошков – начальник Управления национальной политики, заместитель директора департамента внутренней политики Югры.

В ходе форума представители автономного округа приняли участие во всероссийских конкурсах работников сферы государственной национальной политики и лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики. Также югорская делегация приняла участие во  всероссийском совещании по вопросам государственной национальной политики,  поделилась опытом в ходе различных круглых столов. 

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

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