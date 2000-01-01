«Пушкиниана». Выставка из цикла «Художник и коллекции»

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В феврале 2017 года исполняется 180 лет трагическому событию в русской словесности – дуэли Пушкина с Дантесом 8 февраля 1837 года на Черной речке. Дню памяти А.С. Пушкина посвящена выставка «Пушкиниана», открывшаяся в филиале Государственного художественного музея «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева».
На выставке представлены графические произведения из фондов музея. Это цикл известного подмосковного художника-иллюстратора Вацлава Зелинского (род. в 1935 г.) – плод его многолетнего труда и яркий пример художественного осмысления поэтического гения. Утончённо-стилизованные, возвышенно-романтические сюжеты показывают Пушкина наедине с собой и в модном салоне, в моменты творчества и среди друзей, на прогулке и на придворном балу.
Начиная пушкинскую серию, художник чувствовал огромную ответственность. Зелинский хотел понять «своего» Пушкина – ведь Пушкина каждый читает, видит и чувствует по-своему. Художник не ставил задачей иллюстрировать этапы жизни поэта. Он стремился графически выразить его творческую мысль, вдохновившую на создание бессмертных произведений.
В мастерской народного художника СССР В. А. Игошева можно увидеть портреты А. С. Пушкина, выполненные и другими авторами: И. Н. Фомин (1918 – 2000 гг.) и В. Бондаренко (подаренный В. А. Игошеву автором в 1958 году). Все портреты «рождены» художниками в своём пространстве и времени, в свою эпоху, с присущими ей общественными идеалами и вкусами, традициями и модой, и несут «отпечаток культурного языка эпохи» и личности своего создателя.
Сухорукова Н.В.
заведующая филиалом
«Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева»