Наталья Комарова: Мы создаем возможности, чтобы ребенок как можно раньше определился, где он успешнее всего может проявить себя

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Губернатор округа Наталья Комарова приняла участие в работе дискуссионной площадки «Путь к успеху», которая состоялась на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» в Ханты-Мансийске. Воспитанники центра смогли пообщаться с людьми, которые достигли успеха в различных сферах деятельности. В живом диалоге глава региона ответила на вопросы ребят о ее детских мечтах.
«Важно, о чем мечтаете вы, а ни о чем мы когда-то мечтали. У каждого времени свои запросы, у каждого человека свои мечты, задачи и цели. Границы между мечтой и необходимостью практически не существует. Важно, чтобы все то, к чему мы стремимся каждую минуту, каждый час, каждый день, каждый год вкладывалось в твой «багаж», который не мешает, не отягощает твой жизненный путь, а напротив создает условия, чтобы было легче. Для человека очень важно делать то, что нравится. Мы создаем возможности, чтобы ребенок, как можно раньше определился, где он успешнее всего может проявить себя как человек», - отметила Наталья Комарова.
Участниками площадки стали 19 воспитанников центра помощи детям «Радуга» и гости, добившиеся успеха в различных сферах деятельности: медицине, бизнесе, спорте, МЧС, защиты граждан, на телевидении.
Символом беседы стал плюшевый снеговик, который переходил из рук в руки и давал право голоса каждому, кто хотел рассказать о себе или задать вопрос.
«У меня была замечательная семья, с нас с братом не сдували пылинки, мы жили так же, как и все, но при этом всегда знали, что нас любят и поддерживают. Мне очень хочется, чтобы вы также ощутили это семейное тепло, поэтому я всегда остаюсь другом детского центра «Радуга», – сказала Наталья Комарова.
В первую очередь ребят интересовал секрет успеха губернатора, ведь далеко не каждый человек способен возглавить нефтяную столицу России.
«Свой выбор мы делаем каждый день, мое детство было наполнено целями, к которым я шла. В один момент хотела стать лучшим вожатым отряда в игре «Зарница», в другой – на отлично сдать какой-то предмет. А потом я поступила на экономиста, куда не очень и стремилась, но вскоре поняла, что это мое, – рассказала Наталья Комарова. – Счастливое совпадение. Все сидящие здесь перед вами, наверное, так и скажут: мы нашли свой профессиональный путь благодаря тому, что случайно выбрали дело по душе».
Заведующий отделением травматологии и ортопедии окружной клинической больницы Кирилл Драган в детстве мечтал стать звездой рок-н-ролла, пока по стечению обстоятельств его отец не попал в отделение травматологии няганской больницы, где пролежал 2 месяца: «Я проведывал папу и пропитался духом романтизма профессии доктора. И поступая в медицинский институт, я знал, что буду именно травматологом. Я люблю то, что я делаю, а делаю то, что умею», - рассказал он.
Одна из воспитанниц «Радуги» Полина, студентка колледжа, посетовала на то, что никак не может определиться с будущим. Губернатор Югры дала поручение своему заместителю Всеволоду Кольцову провести профориентационное тестирование воспитанников центра, которое выявит их склонности и таланты. По ее мнению, это поможет подросткам наметить свое будущее и поставить цель, к которой необходимо будет двигаться.
По словам Всеволода Кольцова, такое тестирование будет проведено уже в ближайшие дни. В центре есть компьютерный класс, где специалисты смогут настроить нужное программное обеспечение.
«Это поможет детям понять, к чему они склонны: к гуманитарным наукам, техническим, а может быть, они – универсалы, – пояснил он. – Мы сегодня имеем очень точный инструмент для того, чтобы помочь детям определиться с профессиональным выбором. В Югре такие виды тестирования используются уже давно и активно работают. Мы не хотим, чтобы подросток, который имеет музыкальный талант, стал плохим учителем или плохим архитектором».
В конце встречи состоялась акция «Тетрадка дружбы». Гости написали свои пожелания ребятам и договорись чаще устраивать встречи в таком формате.
«Это так здорово, когда в гости приходят знаменитые люди, – поделился воспитанник центра, семнадцатилетний Михаил. – Встреча была такой дружественной, я очень многое узнал о спорте, работе полиции. Особенно приятно и неожиданно, что можно так доверительно и просто общаться с губернатором округа».
Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры