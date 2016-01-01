Губернатор Югры Наталья Комарова вручила награды лучшим журналистам

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Губернатор Югры Наталья Комарова вручила награды лучшим журналистам

В правительстве Югры состоялась торжественная церемония награждения победителей окружных конкурсов профессионального мастерства «Журналист года» и «Мир нашему дому».

Конкурсы профессионального мастерства, главной целью которых является определение лучших журналистов округа, проводится в Югре ежегодно. В 2016 году от участников поступило более 500 материалов и десятки тематических проектов. В преддверии Дня российской печати были объявлены победители. Награды лучшим вручила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Мы встречаемся в преддверии главного журналистского события года – Дня российской печати. Первая российская газета «Ведомости», увидевшая свет в эпоху Петра Великого, также, как и его реформы, стали символом перемен и прогресса. Главными проводниками этих процессов были и остаются журналисты», - подчеркнула глава региона.

Говоря о развитии средств массовой информации Югры губернатор автономного округа отметила, что в наступившем 2017 году журналистский мир Югры ожидают знаковые события. 25-летие отметит газета «Мегионские новости», 45 лет исполнится урайской газете «Знамя», 80-летний рубеж разменяет «Кондинский вестник», 20 лет – «Югорское обозрение» из Нефтеюганского района и 60-летний юбилей – окружная национальная газета «Ханты Ясанг». В феврале исполнится 85 лет со дня создания окружного радио.

«Радио и автономный округ – почти ровесники. Наш регион развивается в условиях единого, насыщенного, точно передающего информационные импульсы новостного пространства», - сказала Наталья Комарова.

Завершение конкурса «Журналист года», победители которого сегодня получили награды, совпадает по времени с подведением итогов прошлого года. «Каждый из вас в уникальном, профессиональном ракурсе видит ошибки, достижения, успехи, сопровождавшие 2016 год», - отметила губернатор.

По мнению Натальи Комаровой, в представленных на конкурсе работах раскрыты актуальные, востребованные темы.

Так, Юрий Семенков, победивший в новой номинации «Лучший блогер Югры», в своей конкурсной работе рассуждает о перспективе реконструкции сургутского железнодорожного вокзала, сохранении его архитектурной самобытности, культурного кода. Важные вопросы поднимаются в репортажах Ирины Молчановой (ОТРК «Югра»), обратившей внимание на судьбу конно-спортивной секции Советского, и Галины Веч (газета «Вестник»), душевно рассказавшей о жизни многодетных приемных семей Югры.     

Не меньше красок в работах Дмитрия Силинского (ОТРК «Югра»), победившего в номинации «Лучший телеоператор» и Александра Онопы (газета «Сургутская трибуна»), взявшего первое место в номинации «Лучший фотокорреспондент».

«Именно вашими глазами мы смотрели на главные события в жизни Югры, такими они отложатся в народной памяти. Анна Лейниш (газета «Новости Югры») победила в номинации «Лучший журналист сетевых СМИ». Она запечатлела для нас и потомков крупнейший молодежный форум «Утро», который впервые прошел в нашем округе» -отметила губернатор Югры.

Продолжая тему журналистского мастерства, глава региона с особым вниманием говорила о тех, кто отдал профессии многие годы своей жизни, например, о Тамаре Сутягиной (ГТРК «Югория») – «Легенде журналистики Югры». За годы своей творческой профессиональной деятельности Тамара Сутягина прокладывала дорогу для журналистов Югры, стала соавтором телефестиваля «Спасти и сохранить».  

Назвала еще одного члена команды телерадиокомпании «Югория» - Альбину Кузьмину, ставшую победителем в номинации «Лучший радиожурналист» за цикл передач, о судьбах людей, живущих в Сибири. Отметила Раису Мочалову (ТРК «Самотлор»), чей рассказ о становлении телевидения в Нижневартовске принес ей победу в специальной номинации «Год кино».

Поздравляя с победой в номинации «Лучший журналист года» журналиста газеты «Местное время» Гульнару Бессонову, губернатор отметила особую значимость ее творчества: «В ее конкурсной работе нашло отражение одно из главных эпохальных событий ушедшего года – полет первого югорчанина в космос. Описывая Сергея Рыжикова и его экспедицию на МКС, Гульнара Бессонова пишет: «Космонавты – буквально небожители - кажутся нам далекими, как звезды», после чего обращает наше внимание на то, что звезды могут быть ближе, чем кажутся, что судьба и полет Сергея Рыжикова тесно переплетены с судьбами сотен и тысяч других югорчан, что большие события, успех округа, страны, складываются из событий малых, действий каждого из нас. В установлении и раскрытии этой связи – одна из общественных функций, миссия журналистов», - подчеркнула глава региона.

По мнению Натальи Комаровой, с такой миссией блестяще справляются и участники конкурса «Мир нашему дому», конкурса журналистских работ на тему межнационального, межконфессионального и межкультурного согласия в Югре.

О таком согласии пишет в цикле статей «Мир нашему дому» редакция газеты «Югорское обозрение» из Нефтеюганского района, своими публикациями заслужившая победу в номинации «Лучшее освещение мероприятий по реализации национальной политики». С аналогичным проектом «Радужный многонациональный» первое место в номинации «Лучшее освещение исторических и национально-культурных обычаев и традиций народов Югры» заняла редакция газеты «Новости Радужного». Творческий коллектив газеты «Новости Радужного» победил также в номинации «Диалог на равных», включающий цикл статей по социальной адаптации детей-мигрантов.

«Тема актуальная, важная. Вопрос поднят своевременно и точно», - подчеркнула губернатор.

2016 год прошел в Югре под знаком активизации гражданских сил, плодотворной работы негосударственного сектора, привлечения волонтеров и некоммерческих организаций к реализации социальных программ и услуг. В этой связи губернатором была отмечена победа Азата Губайдуллина из газеты «Московский комсомолец – Югра» в номинации «Лучшее освещение деятельности институтов гражданского общества». Азат Губбайдулллин рассказал о работе молодежных организаций Югры по выявлению фактов экстремизма в сети Интернет, их профилактике и пресечению.

В номинации «Лучшее освещение оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению экстремизма» победила корреспондент телекомпании «Север» Оксана Александровна Ярославцева. В своем телесюжете Оксана Александровна показала ошибочность выбора молодых в пользу террористических организаций.

Подчеркивая значимость темы, Наталья Комарова отметила: «Надеюсь, что эта и другие программы победителей, работы наших журналистов позволят принять правильное решение тем, кто увидит или услышит их, послужат лучшей прививкой против экстремизма».

Церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства стала в то же время неформальной площадкой для обмена мнениями. Журналисты, получая награды из рук губернатора, благодарили главу региона за поддержку многих проектов, рассказывали о планах на ближайший год, обозначали те животрепещущие темы и проблемы, рассказ о которых будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию Югры.

Директор холдинга, куда входит сургутская газета «Новый город», Дмитрий Щеглов поблагодарил губернатора и правительство за систему грантов для проектов СМИ, которая была внедрена в автономном округе: «Это совершенно замечательное ноу-хау Югры, которое позволяет журналистским коллективам разрабатывать классные проекты, участвовать в конкурсах, побеждать и воплощать в жизнь многие интересные идеи. Гранты дают нам возможность для развития, стимулируют творчество, а реализованные проекты делают жизнь муниципалитетов ярче и интереснее».

Журналист нижневартовской региональной газеты «Местное время» Гульнара Бессонова, рассказавшая о югорском космонавте Сергее Рыжикове и ставшая победителем в номинации «Лучший журналист года», подчеркнула важность работы журналиста с общественностью и читателями: «О нашем югорском космонавте мы узнали от читательницы газеты, одноклассницы Сергея Рыжикова. Она написала в редакцию письмо и попросила рассказать читателям о нашем земляке, сумевшим осуществить свою детскую мечту. А дальше началась обычная журналистская работа. Материал об ученике нижневартовской школы №12 всколыхнул все СМИ. Позже Сергей Рыжиков поздравил с днем знаний всех югорских школьников и пожелал им не бояться мечтать и добиваться своих целей. К юбилею газеты мы организовали выставку космических ракет, которые вмести с детьми мастерили их папы. Некоторые модели повторяли настоящий космический корабль, на котором отправился на МКС наш земляк. А дети говорили, что они мечтают быть космонавтами, конструкторами, или даже просто работать на космодроме. Сейчас мы вместе с читателями газеты через сайт «Роскосмос» следим за полетом нашего земляка, и ждем его счастливого возвращения на землю. Тема будет продолжена».

Завершая церемонию награждения, губернатор Наталья Комарова еще раз поздравила всех журналистов Югры с Днем российской печати: «Пусть каждый из вас, независимо от того, как он приходит к своему читателю, зрителю или слушателю, заставляет его думать, анализировать, сопереживать. Желаю вам творческих, профессиональных, личных достижений. И от вас зависит успех любимой Югры».

Победители конкурса «Журналист года»:

«Лучший журналист печатных СМИ» - Галина Веч (газета «Вестник»).

«Лучший журналист сетевых СМИ» - Анна Лейниш (газета Новости Югры).

«Лучший телевизионный журналист» - Ирина Молчанова (ОТРК «Югра»).

«Лучший радиожурналист» - Альбина Кузьмина (ГТРК «Югория»).

«Лучший телеоператор» - Дмитрий Силинский (ОТРК «Югра»).

«Лучший фотокорреспондент» - Александр Онопа (газета «Сургутская трибуна»).

«Лучший блогер Югры» -  Юрий Семенков (г. Сургут).

«Лучший журналист года» - Гульнара Бессонова (газета «Местное время»).

«Легенда журналистики» - Тамара Сутягина (ГТРК «Югория»).

Победители конкурса «Мир нашему дому»:

«Лучшее освещение деятельности институтов гражданского общества»:

1 место – Азат Губайдуллин (газета «Московский комсомолец – Югра»).

2 место – Галина Ткаченко (газета «Покачевский вестник»).  

3 место – редакция газеты «Новости Радужного».

«Лучшее освещение мероприятий по реализации национальной политики»:

1 место – газета «Югорское обозрение», Нефтеюганский район.

2 место – Михаил Осипов (газета «Новости Югры»).

3 место – Нина Петухова (газета «Новости Радужного»).

«Лучшее освещение исторических и национально-культурных обычаев и традиций народов Югры»:

1 место – редакция газеты «Новости Радужного».

2место – Екатерина Трофимова (ТК «СургутИнформТВ»).

3 место – Ольга Слобожанюк (телерадиокомпания «Сибирь»).

«Лучшее освещение оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению экстремизма»:

1 место – Оксана Ярославцева (телерадиокомпания «Север»).

2 место – редакция регионального информационного центра «Югра»

3 место – редакция газеты «Югорское обозрение».

«Диалог на равных»: газета «Новости Радужного».

Специальными призами награждены:

«За оригинальный подход к освещению межнациональной тематики» - Галина Батищева (газета «Сургутская трибуна»).

 «За глубокое раскрытие темы борьбы с экстремизмом» -  Анастасия Семихатских (газета «Новый город»).

«За любовь к родному краю» – Евгений Вязов («Покачевский вестник»).

«Год детства в Югре» - проект редакции газеты «Новости Югры» «Здесь живет детство». Автор проекта Наталья Пивоварчик.

«Добрые сердца Югры» - проект телерадиокомпании «Сургутинтерновости» «Может каждый».

«Бережливый регион» - проект ОТРК «Югра» «Спецзадание «Бережливый регион».

«Культура малочисленных народов Севера» - проект белоярского информационного центра «Квадрат» «Северные истории».

«Терроризм не пройдет» - проект ГТРК «Югория» «Телевизионная служба безопасности». Автор проекта – Евгений Оглоблин.

«Славим человека труда!» - проект Агентства нефтегазовой информации «Я – Нефтяник!» 

«Год кино» - проект ТРК «Самотлор» «Становление телевидения в Нижневартовске».  

Источник: Департамент общественных и внешних связей Югры

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