Продолжая добрые традиции

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С уникальным фондом Музея геологии, нефти и газа познакомились около трёхсот человек с ограниченными возможностями здоровья.
С сентября по декабрь 2016 года музей продолжил реализацию проекта, направленного на социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья и приуроченный к 50-летию празднования Дня геолога.
По предварительной заявке экскурсовод приезжал в специализированные организации, в гости к людям, которые не могут самостоятельно прийти в музей, рассказывал об уникальных коллекциях музея, действующих выставках, демонстрировал некоторые образцы минералов, которые участники проекта могли внимательно рассмотреть и потрогать.
Кроме интересных и познавательных рассказов каждое занятие включало в себя практическую часть – изготовление кристаллов из бумаги, рисование картин звездной пылью, возможность потрогать каждый минерал из коллекции.
Люди с ограниченными возможностями здоровья получили массу положительных эмоций, стали участниками культурного городского пространства, ощутили свою причастность к музейной жизни и теперь с нетерпением ждут новых встреч с музейными экспонатами, но уже в самом Музее геологии, нефти и газа, который является 100% доступным для маломобильного населения.
Продолжая добрую традицию, проведение выездных занятий на безвозмездной основе продолжается и в 2017 году.
Ждём ваших заявок по телефонам: +7 (3467) 33-29-06 (отдел по работе с посетителями), 33-09-42 (администратор).