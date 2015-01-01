Избежали большого вреда от маленьких батареек

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120 000 литров воды, 6 000 квадратных метров почвы могли быть загрязнены ядовитыми веществами! Музей геологии, нефти и газа вместе со своими неравнодушными посетителями предотвратили этот разрушительный процесс!
Ещё в 2015 году музей стал участником экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!», суть которой - собрать как можно больше использованных батареек, чтобы правильно утилизировать их в специально отведенных местах. За прошедшее время было собрано более 700 элементов электропитания! Сотрудники и посетители музея приносили использованные батарейки, опускали их в специальный ящик, размещённый в холле музея, оберегая тем самым природу от пагубных последствий неправильной утилизации батареек.
Партнёр акции - компания «ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ» - утилизирует накопившиеся батарейки в специально отведенных местах по всем необходимым требованиям.
В Год особо охраняемых природных территорий в России Музей геологии, нефти и газа объявляет о продолжении экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!». Сохранить природу и собственное здоровье проще, чем кажется!