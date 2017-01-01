В «Центре «Открытый регион» будет дан старт проекту просветительской программы «Многовековая Югра»

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12 января в автономном учреждении «Центр «Открытый регион» состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Многовековая Югра», который будет реализован в округе по поручению губернатора округа Натальи Комаровой.
Сообщество ученых и общественных деятелей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объединилось в проекте просветительской программы «Многовековая Югра» на 2017-2018 гг. в ноябре 2016 года. На основе обращений общественности по заданию Департамента общественных и внешних связей в автономном учреждении «Центр «Открытый регион» была сформирована рабочая группа. В ее состав вошли представители научной сферы, архивариусы, общественные деятели и сотрудники государственных учреждений автономного округа.
В рамках дискуссионной площадки по краеведению на первом Международном гуманитарном Форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», состоявшегося 1-2 декабря 2016 года в столице Югры, участниками было принято решение инициировать работу по организации написания академической истории Югры, а также созданию межведомственной рабочей группы по разработке концепции и платформы бренда «Многовековая Югра».
В конце декабря 2016 года губернатор Югры Наталья Комарова в ежегодном обращении к жителям, депутатам и представителям общественности автономного округа поручила департаменту общественных и внешних связей автономного округа, департаменту культуры Югры, департаменту образования и молодежной политики округа, Службе государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внести свои предложения в разработку плана реализации проекта «Многовековая Югра».
«В 2018 году исполнится 825 лет со времени возникновения первых югорских княжеств. Дата, в отношении которой у наших историков, краеведов, работников культуры и искусства – большие и амбициозные планы», - подчеркнула Наталья Комарова.
До конца января 2017 года департамент общественных и внешних связей совместно с «Центром «Открытый регион» обобщит и представит все предложения в Правительство автономного округа.
Как рассказала директор «Центра «Открытый регион» Оксана Макеева, в Югре положено начало новому интересному проекту: «История Югры для каждого, кто в неё погружается, открывает удивительные страницы. А если просветительской работой сейчас активно займутся профессионалы, мы получим потрясающий общественно-важный результат».
Отметим, даты, связанные с историей Югры, подтверждаются единичными источниками. Знаменитая рукопись «Повесть временных лет», датируемая 1096 годом, содержит лишь факт первого упоминания Югры. Однако «Новгородская первая летопись младшего извода» в 1193 году уже повествует о полновесных югорских княжествах. По мнению ученых в истории Югры на сегодняшний день существуют серьезные пробелы, требующие фундаментальных академических исследований. Речь идет не только об археологии, но и о лингвистических, этнологических, исторических и прочих видах исследований. Для этого и планируется создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа.
Участники рабочей группы отмечают, что «новая точка отсчета» истории Югры должна привести к новым открытиям, которые должны стать в регионе систематическими.
Департамент общественных и внешних связей Югры