Наталья Комарова: Наша задача – минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

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Наталья Комарова: Наша задача – минимизировать негативное воздействие на окружающую среду

В окружной столице в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание правительства автономного округа под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. Предваряя его работу, глава региона сказала, что на первом в этом году совещании Президента России с членами Правительства автономный округ отмечен в качестве положительного примера развития концессионных отношений в сфере ЖКХ, а также снижения аварийности на инженерных и коммунальных объектах.

«Действительно, такая закономерность находит подтверждение. Например, в Когалыме первыми опробовали концессионную модель развития ЖКХ и в итоге значительно снизили потери в системах тепло-водоснабжения, добились нового уровня надежности и бесперебойности предоставления коммунальных услуг», - отметила глава региона.

Далее Наталья Комарова акцентировала внимание на корректировке порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов. Изменения призваны уточнить круг организаций, на которые распространяется такая системы оплаты, детализировать порядок возмещения за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод.

«Наша главная задача – минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Согласно независимым исследованиям, уровень загрязнения вод и главных рек Югры снижается, особенно это касается содержание нефтепродуктов. Полагаю, что Год экологии создает хорошие предпосылки для того, чтобы и дальше улучшать положение дел в этой сфере», - подчеркнула Наталья Комарова. 

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