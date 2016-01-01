Наталья Комарова: Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера – безусловный приоритет работы правительства Югры

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На заседании правительства, прошедшего под председательством губернатора округа Натальи Комаровой, внесены изменения в государственную программу социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Они предполагают уточнение порядка и сроков выплаты некоторых видов материальной помощи, а также мер государственной поддержки в виде компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием.
«Корректировка направлена на то, чтобы детализировать перечень предоставляемых документов, исключить возможность необоснованного отказа в выплате, так, чтобы соответствующими мерами поддержки могли воспользоваться все нуждающиеся в них представители коренных народов. Мы заинтересованы в том, чтобы они успешно вели свое традиционное хозяйство и как можно меньше отвлекались на административные и бюрократические процедуры. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера – безусловный приоритет работы правительства Югры», - подчеркнула глава региона.
По словам президента общественной организации «Спасение Югры» Людмилы Алферовой, все документы, которые рассматривает на правительство, проходят первоначально экспертизу в общественных организациях малочисленных народов Севера. «Данный документ будет упрощать процедуры получения льгот, а также проверки адресности этой помощи. Хочется отметить, уточнения помогут увеличить количество получателей мер государственной поддержки», - сказала Людмила Алферова.