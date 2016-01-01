Отчет о деятельности департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры за 2016 год

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В правительстве Югры состоялось публичное обсуждение итогов работы за 2016 год департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа. С докладом выступил руководитель ведомства Егор Ковальчук.
По его данным, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Югры осуществляется в соответствии с региональной программой, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 568-п.
В 2016 году было запланировано отремонтировать 551 дом. По состоянию на 1 января 2017 в полном объеме завершены работы по капитальному ремонту общего имущества в 501 многоквартирном доме, стоимость фактически выполненных работ составила 2,92 млрд. рублей. В 50 многоквартирных домах в настоящее время работы еще продолжаются.
Югра лидирует по собираемости взносов на капремонт. В 2016 году в автономном округе она выросла до 88%, в то время как в среднем по России собираемость составляет 83%..
Руководитель департамента отметил, что в 2016 году была продолжена работа по строительству объектов коммунального комплекса. Так, введены в эксплуатацию водоочистные сооружения в п. Луговой Кондинского района, что позволило обеспечить 1524 человек качественной питьевой водой.
«Также в 2016 году заключено 11 концессионных соглашений, что позволит привлечь еще 1,9 млрд. рублей инвестиций. Проводится активная работа по передаче в концессию муниципального имущества, как в целом системами тепло-, водоснабжения, водоотведения, так и отдельными объектами коммунального комплекса», - отметил руководитель департамента.
Егор Ковальчук подчеркнул, что за минувший год в Югре в полном объеме завершена 4-х летняя программа перевода на централизованное электроснабжение 16-ти населенных пунктов с общим населением 21,5 тыс. человек. Присоединились к зоне централизованного электроснабжения 3 населенных пункта: д. Нялина Ханты-Мансийского района, п. Устрем, с. Теги Березовского района. Присоединение к централизованной системе электроснабжения позволило ликвидировать ресурсную зависимость от завоза горюче-смазочных материалов и снизить себестоимость электрической энергии.