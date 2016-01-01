Отчет о деятельности департамента культуры Югры за 2016 год

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В правительстве Югры продолжаются публичные обсуждения докладов руководителей департаментов об итогах работы за 2016 год. О достигнутых результатах за минувший год рассказала в своем итоговом докладе директор департамента культуры Надежда Казначеева.
«На сегодняшний день в учреждениях культуры Югры работают более 11700 человек. Очень важно, что велась поддержка муниципалитетов. Общая сумма субсидий для муниципалитетов в 2016 году составила более 267 миллионов рублей. Удалось модернизировать библиотеки в поселке Сорум Белоярского района, в Сургуте и Урае, реставрировать четыре памятника архитектуры. Используя, в том числе частные инвестиции, ввели в эксплуатацию новые кинотеатры и кинозалы в Пыть-Яхе, Белоярском, Когалыме. В Сургуте был сдан в эксплуатацию дворец искусств «Нефтяник», уникальный и на сегодняшний день самый крупный объект культуры подобного рода в Российской Федерации» - отметила Надежда Казначеева.
Руководитель департамента подчеркнула, что Югра, являясь основным нефтегазовым регионом России, в то же время остается территорией, имеющей большое историческое и культурное значение. В настоящее время на территории автономного округа находится 5 тысяч объектов культурного наследия, по сохранению и изучению которых специалисты ведут настойчивую работу. В 2016 году впервые были проведены полевые экспедиции в селе Няксимволь Березовского района и в Нефтеюганском районе, в результате которых было найдено свыше 800 артефактов, предметов представляющих высокую научную и художественную ценность.
Надежда Казначеева отметила, что за минувший год в Югре в общей сложности прошло более 16 тысяч культурно-массовых мероприятий, что на восемь процентов больше, чем в предыдущем. В автономном округе состоялось 406 конкурсов различного уровня. А самодеятельные артисты Югры привезли с различных российских и зарубежных конкурсов 1118 наград.
В 2017 году департамент продолжит работу по всем основным направлениям. В центре внимания будет также забота о маломобильных группах населения, людях с ограниченными возможностями. В связи с этим предусмотрена модернизация нескольких кинозалов и музеев.