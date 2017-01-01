В Югре НКО получат субсидии на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан

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Экспертная комиссия департамента социального развития Югры рассмотрела 47 заявок от 30 общественных организаций.
Как сообщила директор департамента Мария Краско, экспертной комиссией принято решение выделить 30 субсидий на общую сумму 7,5 млн. рублей.
На проведение в 2017 году III Регионального творческого конкурса замещающих семей «Когда сердца живут одной судьбой» субсидию получит региональная общественная организация «Замещающая семья» из Нижневартовска. Средства на проведение регионального форума для семей, ожидающих ребенка, и регионального фестиваля отцов «Лучше папы друга нет!» будут предоставлены Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья».
Спортивно-оздоровительные мероприятия для граждан старшего поколения за счет средств субсидии проведут: общественная организация ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров Сургутского района, Урайский спортивный клуб любителей лыжного спорта «Фанат», Югорская городская общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда (пенсионеров), Няганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
Советская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда получит субсидию на проект «Активное поколение» по развитию социального туризма для граждан старшего поколения Советского района.
Проект «Туристические маршруты Югры» для граждан старшего поколения будет реализован Радужнинской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Березовским отделением общественной организации «Спасение Югры».
Ханты-Мансийская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов организует поездку ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в автономном округе, руководителей общественных организаций ветеранов войны и труда муниципальных образований автономного округа в Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию начала Сталинградской битвы.
Централизованная библиотечная система Пыть-Яха реализует проект «Университет третьего возраста».
Общественная организация «Спасение Югры» автономного округа за счет средств субсидии организует Школу народных ремесел Севера, программой которой предусмотрены обучающие занятия по декоративно-прикладному творчеству коренных малочисленных народов Севера для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Няганское городское отделение Всероссийского общества инвалидов реализует проект «Швейная мастерская добрых дел» по организации посильной трудовой занятости инвалидов. Постельное белье будет распределяться нуждающимся малоимущим гражданам через пункты приема и выдачи срочной социальной помощи.
«Интеграционный консультант» - еще один проект этой организации, который направлен на социализацию детей-инвалидов и граждан, впервые признанных инвалидами 1, 2 групп, посредством развития услуг сетевой службы персональных помощников интеграционных консультантов.
«Аргонавты. За «Золотым руном» 2017» - так называется проект по социальной реабилитации и адаптации инвалидов с помощью различных видов спорта, туризма, на реализацию которого получит субсидию региональная общественная организация инвалидов по зрению «Тифлопуть» из Сургута.
Региональное общественное движение инвалидов-колясочников «Преобразование» получит две субсидии - на проекты по ремонту жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид.
Экспертная комиссия одобрила также проект по содействию социализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы «Рука помощи» Региональной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Путь к Себе».
На поддержку иных инновационных проектов в сфере социального развития субсидии предоставлены Урайской городской организации Всероссийского общества инвалидов, Благотворительному фонду «Югорск без наркотиков», Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» (работа клуба «Волшебство на пороге» для детей с особенностями развития), Ханты-Мансийской окружной организации Всероссийского общества слепых, некоммерческому партнерству «Агентство социальных технологий» из Нижневартовска, частному образовательному учреждению дополнительного образования «Детский центр «Успех» из Урая.
Комментируя итоги рассмотрения заявок, директор департамента социального развития Югры Мария Краско отметила социальную значимость представленных проектов: «Большинство авторов предложили конкретные социальные услуги, которые сегодня востребованы в округе – создание безбарьерной среды для инвалидов, досуг детей с особенностями развития, отдых и оздоровление людей старшего поколения, социализация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Общественные и иные некоммерческие организации Югры сегодня работают в этом секторе и приносят реальную пользу жителям автономного округа».