На сайте Государственного архива Югры размещена виртуальная выставка архивных документов, посвященная памяти Ромбандеевой Евдокии Ивановны, безвременно ушедшей из жизни 3 января 2017 года.

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http://kugayu.wixsite.com/rombandeeva
В печальный день 3 января 2017 года Югра понесла тяжёлую утрату, в Ханты-Мансийске на 89-м году ушла из жизни Евдокия Ивановна Ромбандеева, выдающийся мансийский учёный, доктор филологических наук, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, член Академии полярной медицины и экспериментальной экологии человека, Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, лауреат премии «Звезда Утренней Зари», член ученых советов НИИ угроведения, редколлегии энциклопедии Ханты-Мансийского автономного округа «Югория», Финно-угорского общества, внештатный корреспондент окружной газеты «Луима сэрипос», ГТРК «Югория».
Трудно поверить, что это все об одном человеке, а имя этого человека Евдокия Ивановна Ромбандеева. Родом из маленького селения Хошлог Березовского района, она прошла большой путь, чтобы стать ученым, человеком, который всю свою жизнь отдала науке.
Документы на государственное хранение в архив Евдокия Ивановна сдала лично в период с 1993 по 2002 годы в количестве 147 единиц хранения, начиная с 1940 года по 2000-е годы. Это документы биографического характера, научно-исследовательской, служебной деятельности, документы о финно-угорском движении, личная и служебная переписка, фотографии. В 2013 году Евдокия Ивановна передала электронные копии фотопозитивов в количестве 45 единиц хранения из личной коллекции, на которых запечатлены семья Е.И. Ромбандеевой, друзья, коллеги, рабочие встречи и мероприятия. Евдокия Ивановна была частым гостем в Государственном архиве Югры, принимала участие в проводимых мероприятиях.
Памяти Евдокии Ивановны Ромбандеевой КУ "Государственный архив Югры" подготовил небольшую виртуальную выставку. Посмотреть.
С уважением, консультант Архивной службы Югры
Спиридонова Ольга Александровна