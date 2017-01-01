Отчет о деятельности департамента гражданской защиты населения Югры

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В правительстве Югры продолжаются публичные обсуждения докладов руководителей департаментов об итогах работы за 2016 год. В них принимают активное участие члены общественных советов при департаментах и представители общественной палаты Югры. Итоги работы за минувший год подвел директор департамента гражданской защиты населения Ярослав Чубаров.
В минувшем году департамент работал над реализацией государственной программы автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 – 2020 годы». На реализацию мероприятий госпрограммы было предусмотрено более 2,3 млрд рублей. Все предусмотренные мероприятия исполнены на 99%.
«Большую работу провел коллектив «Центроспас-Югория». Подразделения спасательной базы совершили в общей сложности 2722 выезда: на пожары, ликвидацию последствий ДТП, оказание экстренной помощи в быту, поисково спасательные работы в природной среде и водной акватории, поисково-спасательные работы с проведением водолазных спусков. В результате было спасено 298 человек, почти в два раза больше чем в прошлом году. Благодаря профессионализму сотрудников в минувшем году количество пожаров снизилось на 4,5 %, количество погибших на 7,5%», - отметил руководитель департамента.
Введены в эксплуатацию два пожарных депо в поселках Ярки Ханты-Мансийского района, и Куть-Ях Нефтеюганского района. Также приобретены 8 автомобилей пожарной техники, боевая одежда, средства связи и другое необходимое оснащение и оборудование для пожарных подразделений.
В минувшем году проведен весь комплекс противопаводковых мероприятий. Большую работу на местах выполнили все муниципалитеты Югры.
В 2017 году запланировано строительство пожарных депо. Продолжится проведение профилактических мероприятий, просветительская работа с населением.