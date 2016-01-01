Отчет о деятельности департамента социального развития Югры за 2016 год

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Отчет о деятельности департамента социального развития Югры за 2016 год

В правительстве Югры продолжаются публичные обсуждения докладов руководителей департаментов об итогах работы за 2016 год. О результатах деятельности департамента социального развития за минувший год рассказала директор Мария Краско.

По ее словам, в Югре активно развивается социальное предпринимательство как механизм, который позволяет учитывать запросы самых разных групп населения в социальных услугах: «Югра является лидером в этом направлении. За 2016 год количество негосударственных поставщиков, включенных в реестр поставщиков социальных услуг автономного округа, увеличилось до 85».

Особое внимание уделяется развитию сети учреждений социального обслуживания и применению инновационных технологий по оказанию помощи детям-инвалидам. С 2016 года в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Советском, Пыть-Яхе действуют опорные реабилитационные центры, обеспечивающие работу с детьми, имеющими особенности развития.

С 1 сентября 2016 года совместно с департаментом здравоохранения во всех муниципальных образованиях автономного округа открыты школы для родителей детей, имеющих особенности развития, с целью обучения их практическим навыкам самостоятельного ухода за детьми и реабилитации.

Также в 2016 году впервые организована служба визуальной информационной поддержки для глухих и слабослышащих граждан, которая помогает таким людям преодолевать коммуникативный барьер при общении. Услугой воспользовались более 100 граждан с нарушением слуха.

Успехи были достигнуты и в сфере выплат мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством. В 2016 году меры социальной поддержки предоставлены более 399 тысячам граждан округа.

«Перепрофилировали центр «Вега», открыли кризисное отделение для женщин – это замечательно», - подчеркнул член Общественной палаты Югры Сергей Дмитриев.

Мария Краско отметила, что в 2016 году сократилась численность воспитанников организаций для детей-сирот. В семьях воспитываются 99% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Югре.

Руководитель департамента подчеркнула, что в минувшем году ключи от новых квартир получили 497 детей-сирот.

Также созданы комфортные условия для получателей социальных услуг - введен в эксплуатацию главный корпус Центра социальной помощи семье и детям «Росток» в поселке Игрим Березовского района, что позволило сосредоточить предоставление социальных услуг в одном месте.

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