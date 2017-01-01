Встреча с уполномоченными по правам человека, ребёнка и предпринимателей Югры

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В День Конституции Российской Федерации 12 декабря в РИЦ «Югра» состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека Натальей Стребковой, Уполномоченным по правам ребёнка Татьяной Моховиковой и по правам предпринимателей Николаем Евлаховым. Встреча была посвящена вопросам защиты конституционных прав жителей округа.
Каждый из присутствующих гостей рассказал о своей работе. Напомним, что Н. Стребкова уже год является Уполномоченным по правам человека, а Николай Евлахов только несколько дней назад был назначен – Уполномоченным по правам предпринимателей.
«Наиболее важное направление в деятельности каждого из уполномоченных это то, что он является неким посредником, мостом между гражданским обществом и органами власти. Кроме того, наша задача обеспечить взаимодействие трёх уполномоченных, оснований для этого много и мы планируем провести совместные поездки по округу, встречи с общественными организациями и бизнес-сообществом», – сказала Н. Стребкова.
По словам Уполномоченного по правам ребёнка в Югре Татьяны Моховиковой, порядка 30% обращений касается жилищного вопроса, чуть меньше – вопросы о предоставлении качественных медицинских услуг, также много вопросов о получении образования. Говоря об этом, Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова отметила: «По статистике, лишь 50% из обратившихся по любым вопросам рассматриваются с восстановлением прав человека и дачи разъяснения и консультативной помощи, в других случаях проводятся проверки и выясняется, что нарушений прав нет». Также она обратила внимание на исполнительное судопроизводство, где гражданам часто приходится сталкиваться с неисполнением судебных решений. Часты случаи невыплаты зарплаты предприятиями-банкротами, которые с позволения законодательства тут же учреждают другое предприятие или входят в состав соучредителей других организаций. Этот вопрос поднимается на федеральном уровне. Такая же ситуация возникает и по взысканию алиментов с должников, которые всячески уклоняются от своих обязательств, не работают, не имеют имущества, на которое можно было бы наложить арест, т.е. к данному должнику не могут быть применены жесткие меры взыскания.
Также Татьяна Моховикова отметила, что увеличилось число преступлений в отношении детей. Согласно анализу, 50% случаев насилия над детьми – следствие невнимательности родителей к детям. По словам Уполномоченного по правам ребёнка, за этот год около 50 детей погибло по управляемым причинам: выпали из окна, утонули, погибли в авариях, от ожогов и т.д. Татьяна Моховикова ещё раз обратилась к взрослым, быть внимательными к детям.
Уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова призвала к осуществлению общественного родительского контроля во всех сферах жизнедеятельности ребёнка.
Уполномоченный по правам предпринимателей Николай Евлахов рассказал, что 9 декабря принял участие в VIII Всероссийской конференции Уполномоченных по правам предпринимателей, прошедшей в Москве. Он рассказал:
– На конференции обсуждались вопросы по развитию малого и среднего бизнеса в России, говорили о проблемах предпринимателей, а также презентовали лучшие региональные практики. Моя задача – продолжить лучшие практики, сформировавшиеся в Югре, и заимствовать лучший опыт.
Далее Николай Евлахов отметил, что когда предприниматель только регистрируется, то сразу попадает в группу риска, так как может по незнанию законов получить не только административные санкции, но и уголовные. Говоря о планах своей работы, Николай Андреевич сказал: «Я предлагаю 2017 год провести под девизом «Я – компетентный предприниматель!», т.к. большинство проблем появляются от правовой неграмотности. Мы планируем внедрить участие различных юридических институтов в части оказания безвозмездной помощи предпринимателям, сопровождения их проектов и многое другое».
Наталья Стребкова рассказала о возможности назначения общественных помощников, в том числе из числа жителей труднодоступных населённых пунктов.
Для обращений граждан уполномоченные доступны круглосуточно, т.к. они принимают обращения граждан разными способами, в том числе и по телефону. Также работают горячие линии, в настоящее время идёт приём звонков в рамках осенней призывной кампании. Кроме этого, уполномоченные ведут приём через интернет-приёмные, сайты и соцсети.
В завершение встречи уполномоченные подписали Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
Людмила Спирякова
Россия мўв Конституция хӑтԯ 12-митн «Югра» нємпи айкеԯӑт ӑкӑтты хотн Югра мўвн хӑннєхә правайт хўват уполномоченной Н. Стребкова, няврємӑт правайт вантман тӑйты нє Т. Моховикова па веԯщи ԯыв саттэԯа вєр тәты ёх правайт хўват уполномоченной хә Н. Евлахов пиԯа вәйтантупсы вәс. Щӑта округ мир правайт вантман тӑйты оԯӑңӑн путӑр мӑнӑс.
Юхтум ёх ԯыв рәпатайԯаԯ оԯӑңӑн путӑртсӑт. Мосԯ лупты, Н. Стребкова оԯ мӑр Югра мўвн хӑннєхә правайт вантман тӑйԯ, Н. Евлахов ԯыв саттэԯа вєр тӑйты ёх вєрӑт вантты па артаԯӑты хәя йис.
«Кашӑң уполномоченной хуят пӑты мєт вуԯаң вєр – щит ӑԯ хӑннєхә па кәщайт кўтн и нумса юхӑтты. Щи пӑта мўңева хәԯум хуята ияха рәпитты мосԯ. Тӑм оԯн ияха округ хўват яңхты па мир пиԯа вәйтантыйԯты ԯӑңхаԯўв», – лупӑс Н. Стребкова.
Няврєм вєрӑт вантман тӑйты нє Т. Моховикова лупӑс, вохты нєпекӑт эвӑԯт 30 процент арат – щит вәԯты хотӑт оԯӑңӑн, щӑԯта мир ямӑԯты па вәнԯтӑты вєрңӑн оԯӑңӑн. Щи оԯӑңӑн путӑртман Н. Стребкова ястӑс: «Иса вохты нєпекӑт эвӑԯт тәп 50 процента эвӑԯт уша йиԯ, вәԯты суртӑт оԯӑңӑн па щитӑт ямсыева нух вантԯыйт па тўңматԯыйт». Щи тумпи ԯўв сўт вєрӑт оԯӑңӑн путӑртӑс, хуты итәх пурайн сўт мухты нўшайт ӑн ԯэщӑтԯыйт. Щимӑщ вєр вәԯ – итәх тӑхет лӑп тәхӑрԯыйт па кәщайт рәпатнекӑта тыԯӑщ вух ӑн сухуптӑԯӑт. Еԯԯы закон щирн йиԯуп тӑхет пўншԯыйт. Ин щи вєр оԯӑңӑн госдума депутатӑт нәмӑсԯӑт, мосӑң, еԯԯы нємасыя закон тывӑԯ. Щӑԯта итәх ащет алимент вухӑт ӑн сухуптӑԯӑт, итәх хуятӑт ӑн рәпитԯӑт, мосты нєпекӑт ӑн тӑйԯӑт, щирн вухн пунты ӑн вєритԯыйт.
Щи тухаԯпи Т. Моховикова ай тәс, хуты юхи хӑщум оԯӑтн вән хуятӑт няврємӑт шәкӑтты питсӑт. Уша йис, 50 процент арат атум вєр – щит ӑңкет-ащет няврємԯаԯ ямсыева вантман ӑн тӑйԯӑт. Ӆўв лупӑс, тӑм оԯн 50 няврєм ӑнтәма йис, итәх хуят ишни эвӑԯт иԯ питӑс, хуйтат йиңка питсӑт, хуйтат шукатум машинайтн сурма питсӑт, хуйтат каврум йиңк муй тўт эвӑԯт ӑнтәма йисӑт па па щирн. Т. Моховикова ӑңкет-ащет ямсыева няврємԯаԯ пєԯы вантман тӑйты партӑԯ. Хӑннєхә правайт вантты нє Н. Стребкова лупӑс, ԯәԯн оса тӑхет ёх ищи няврємӑт тўңщирӑңа ӑн вантԯӑт.
Ӆыв саттэԯа вєр тӑйты ёх правайт вантты хә Н. Евлахов ай тәс, хуты ван хӑтԯуп тыԯӑщ 9-митн Москва хон вошн ԯыв саттэԯа вєр тӑйты ёх правайт вантты уполномоченной хуятӑт VIII-мит мирхот вәс. Еԯԯы лупӑс:
– Мирхотн путӑртсы, муй щирн Россия мўвевн ԯыв саттэԯа вєр тӑйты ёх вәԯԯӑт, муйсӑр нўшайт тӑйԯӑт, па Россия мўвӑт эвӑԯт ёх ԯыв ям вєрԯаԯ аԯьсӑт.
Еԯԯы ԯўв лупӑс, хуты веԯщи ԯыв саттэԯа вєр тәты оԯңитум ёх поступсэт ӑн вәты пӑты вухн пунԯыйт. Щӑԯта путӑртӑс, муй вєрты нәмӑсԯ: «Ма щирємн, 2017-мит оԯ «Ма нумсӑң вєр тәты хуят!» нємн пунты мосԯ, вантэ, итәх ёх мосты поступсэт ӑн вәԯӑт. Юристӑтн ԯывеԯа тәрум пӑты ат нётԯыйт».
Н. Стребкова лупӑс, муй щирн ԯўвеԯа нётты хуята йиты рӑхԯ. Вантэ, кашӑң кәртӑн щимӑщ ёх вәԯ. Кашӑң хӑннєхә атԯ-хӑтԯ мӑр уполномоченной хуята карты кеԯ хўват путӑртты вєритԯ. Ин пухӑт армияя мӑнты вєр оԯӑңӑн путӑртты рӑхԯ. Щи тумпи уполномоченной хуятӑт интернет хўват муԯты оԯӑңӑн иньщӑсты рӑхԯ.
Юхи хӑщум артӑн хәԯум уполномоченной хуят кўтэԯн ияха рәпитты пӑты «Кашащты нєпек» хуща ёш пос пунсӑт.
Людмила СПИРЯКОВА