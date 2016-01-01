Наградили лучших журналистов Югры

- Русский
В преддверии Дня Российской печати губернатор Югры Наталья Комарова в зале церемоний Дома Правительства наградила победителей окружных конкурсов «Журналист года» и «Мир нашему дому».
Отметим, конкурсы профессионального мастерства среди журналистов окружных средств массовой информации проводятся ежегодно. В 2016 году на суд жюри было представлено более 500 работ и десятки тематических проектов.
Поприветствовав участников, глава региона отметила знаковые события 2017 года среди журналистского сообщества. Так, в феврале месяце этого года своё 85-летие отметит окружное радио. 80-летний юбилей со дня создания газеты отпразднует и «Кондинский вестник». В ноябре месяце текущего года исполнится 60 лет национальному изданию – газете «Ханты ясанг». 45-летие отметит Урайская газета «Знамя». «Мегионские новости» отпразднуют 25-летие и «Югорскому обозрению» из Нефтеюганского района исполнится 20 лет.
Во время торжественной церемонии награждения стало известно, что
победителями конкурса «Журналист года» в 2016 году стали: «Лучший журналист печатных СМИ» – Галина Веч (газета «Вестник»); «Лучший журналист сетевых СМИ» – Анна Лейниш (газета «Новости Югры»); «Лучший телевизионный журналист» – Ирина Молчанова (телерадиокомпания «Югра»); «Лучший радиожурналист» – Альбина Кузьмина (телерадиокомпания «Югория»); «Лучший телеоператор» – Дмитрий Силинский (телерадиокомпания «Югра»); «Лучший фотокорреспондент» – Александр Онопа (газета «Сургутская трибуна»); «Лучший журналист года» – Гульнара Бессонова (газета «Местное время»). «Легендой журналистики» в 2016 году стала директор телерадиокомпании «Югория» Тамара Сутягина.
Среди победителей окружного конкурса «Мир нашему дому» в номинации «Культура малочисленных народов Севера» стал проект Белоярского информационного центра «Квадрат» «Северные истории».
Журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» также участвовали в конкурсе журналистских работ на языках коренных малочисленных народов Севера в средствах массовой информации Югры «Мыслящие люди». В декабре месяце 2016 года победителям, а это Ульяна Данило, Ирина Самсонова, Людмила Теткина и Николай Меров, были вручены дипломы.
В рамках празднования Дня Российской печати 12 декабря этого года нашу редакцию посетил секретарь Союза журналистов России, руководитель творческих и молодёжных программ Роман Серебряный. Эксперт из города Москвы познакомился с нашим сайтом, указал на его плюсы и минусы, а также рассказал о ключевых критериях оценки подобных интернет-ресурсов. По мнению Романа Серебряного, сайту Объединённой редакции необходимо поработать над адаптивностью дизайна, чтобы он легко открывался на любых гаджетах.
13 января в здании правительства Югры секретарь Союза журналистов России в режиме видеосвязи провёл мастер-класс для представителей окружных СМИ, где также рассказал об основных тенденциях в медиаресурсах. Журналисты Когалыма, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Берёзовского, Белоярского, Октябрьского районов могли лично задать все интересующие их вопросы Роману Серебряному. На примере нескольких новостных сайтов, а это Белоярский информационный центр «Квадрат», газета «Здравствуйте, нефтеюганцы», телерадиокомпания «Сургутинтерновости», «Лангепас сегодня» и других, эксперт дал профессиональную оценку и обсудил актуальность модернизации данных сайтов.
Ирина САМСОНОВА