Вечер-сказ «Всё отдать земле и детям…», посвященный 80-летиюМарии Кузьминичны Волдиной

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28 января (суббота) 2017 годав 16 часов в концертном зале Центра искусств для одаренных детей Севера состоится вечер-сказ «Всё отдать земле и детям…», которое завершает цикл мероприятий, посвященных 30-летию семейного фольклорно-этнографического ансамбля «Ешакнай» и 80-летию заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена Союза журналистов, члена Международного общества финно-угорских писателей, члена Союза писателей России, почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа– Югры, руководителя клубного формирования народного самодеятельного коллектива семейного фольклорно-этнографического ансамбля «Ешак Най» Творческого объединения «Культура» Марии Кузьминичны Волдиной.
Объединяет эти два юбилея весь жизненный путь Марии Кузьминичны, которая видит свою задачу в сохранении традиций своего народа, передаче их подрастающему поколению.
Перед зрителями вечера раскроются многоликие грани хантыйской поэтессы и сказительницы М.К. Волдиной – педагога, журналиста, писателя, руководителя семейного фольклорного ансамбля, мамы и бабушки, а главное– глубокой Души, впитавшей с раннего детства богатство традиций устного народного творчества, песен и танцев Югорского края.
Сохранение и преумножение культуры народа начинается с укрепления связей между поколениями внутри рода.С этой целью в 1986 году Мария Кузьминична создает первый семейный фольклорно-этнографический народный ансамбль «Ешак най». Основными исполнителями и постоянными участниками всех мероприятий ансамбля являются внуки Марии Кузьминичны, каждый из которых имеет собственный репертуар.
За годы своего существования семейный ансамбль «Ешак най» стал творческой лабораторией по сохранению и популяризации традиционной культуры народа ханты. Его творчество известно далеко за пределами Югры. Ансамбль неоднократно участвовал во всероссийских фольклорных фестивалях, выступал в Венгрии, Норвегии, Финляндии…
Вклад Марии Кузьминичны Волдиной в сохранение традиционной культуры своего народа по достоинству оценён: она является лауреатом многочисленных российских и международных премий, награждена государственными наградами Российской Федерации. Но самая главная награда для Марии Кузьминичны – почёт и уважение со стороны всех, с кем сводила её судьба.
Организатор мероприятия – автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Творческое объединение «Культура» приглашает всех ценителей творчества Марии Кузьминичны Волдинойи традиционной культуры народа ханты принять участие в юбилейном вечере.
Вход свободный.
Информационная служба Творческого объединения «Культура»