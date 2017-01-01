Отчет о деятельности департамента физической культуры и спорта Югры в 2016 году

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В правительстве округа продолжаются публичные обсуждения докладов руководителей органов исполнительной власти об итогах работы за 2016 год. Директор департамента физкультуры и спорта Югры Игорь Губкин рассказал журналистам о достижениях за прошедший год, а также поделился планами на текущий.
По его данным, по итогам 2016 года ожидается увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 2,7%, что составит 32,5% от общего числа югорчан.
Он рассказал, что в прошлом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Югре на 2016-2020 годы» удалось ввести в эксплуатацию несколько спортивных объектов: физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в Мегионе, водноспортивный комплекс «Нефтяник» в Лангепасе, крытый хоккейный корт в Излучинске Нижневартовского района и комплекс спортивных плоскостных сооружений в Горноправдинске Ханты-Мансийского района.
В 2017 году планируется также сдать несколько объектов. Например, уже в ближайшее время будет введен в эксплуатацию бассейн в поселке Приобье Октябрьского района, в первом квартале окончится строительство 50-метрового бассейна в Сургуте, в конце 2017 года будет сдан спортивный комплекс в Югорске.
В настоящее время создано 26 центров тестирования в муниципальных образованиях и региональный центр ГТО. Проведено обучение 1286 спортивных судей из 22 муниципальных образований округа. На официальном общероссийском сайте комплекса ГТО зарегистрировано 69138 жителей автономного округа, что в соответствии с рейтингом является 14 местом по Российской Федерации. За 2016 год награждены знаками отличия ВФСК ГТО 3225 человек, в том числе: золото - 732 человека, серебро - 1646 человек, бронза - 847 человек.
Игорь Губкин подчеркнул, что за прошлый год показатель удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом в Югре составил 83,6%. «Это один из самых стабильно высоких результатов нескольких лет», - резюмировал он.