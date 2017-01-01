Югорчан приглашают принять участие в формировании плана Года здоровья

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В правительстве округа состоялось координационное совещание по формированию организационного комитета и обсуждению проекта плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Югре Года здоровья. Его провел заместитель губернатора Всеволод Кольцов.
В состав оргкомитета вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа, представители общественных советов при департаментах, Общественной палаты, волонтеры Югры. Собравшиеся обсудили проект плана мероприятий, высказали ряд предложений, обратив особое внимание на то, что в приоритете должны быть мероприятия, направленные на оздоровление жителей округа
«В основу данного проекта включены конкретные поручения губернатора округа Натальи Комаровой. А сегодня мы просим вас высказаться и дать свои предложения», - отметил Всеволод Кольцов.
Руководитель волонтерского движения «РОСТОК» Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Наталья Любякина, в частности, предложила включить в план региональный проект под рабочим названием «Марафон здоровья»: «Суть проекта в проведении дней единых действий по формированию здорового образа жизни на территории округа, таких, как сдача норм ГТО, «Час спорта», «Зарядка с Главой» и т.д. Наши волонтеры с удовольствием примут в них участие».
Кроме того, Наталья Любякина высказала пожелания, чтобы проект плана был опубликован на сайте Югражданин.ру, где югорчане смогут высказать свои идеи.
Всеволод Кольцов оперативно отреагировал: «Это правильно. Мы будем внимательны к каждому из них».
Сбор предложений от граждан и некоммерческих организаций начнется 20 января на сайте Югражднин.ру. Экспертная группа рассмотрит все поступившие предложения до 27 января.