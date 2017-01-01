В Югре зафиксирован рекордный за 40 лет вылов рыбы

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В Югре состоялось заседание правительства автономного округа под председательством губернатора Натальи Комаровой. В ходе заседания был рассмотрено вопрос о распределение квот добычи водных биологических ресурсов в целях осуществления традиционного хозяйства на 2017 год.
«Мы заинтересованы в том, чтобы квоты учитывали потребности каждой общины»,- подчеркнула губернатор, говоря о значении рыболовства, как одной из основ традиционной экономики ханты и манси.
Поэтому вопрос о принятии распоряжения «О распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации рыболовства в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Югре на 2017 год» обсуждался публично, в режиме видеоконференцсвязи. К обсуждению присоединились как специалисты, так и представители общин Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Октябрьского, Нижневартовского районов. Они единодушно поддержали решение правительства.
«Постановление прочли все члены общины, мы его обсуждали. Документ соответствует интересам коренных жителей», - подчеркнула председатель общины коренных малочисленных народов Севера «Обь» Ханты-Мансийского района Анриетта Вагнер.
«Мы прекрасно понимаем, что вылов рыбы должен происходить в соответствии с законом. Все заинтересованные коренные жители подали заявки на вылов рыбы, и все они приняты»,- отметила председатель старейшин Нефтеюганского отделения Общественной организации «Спасение Югры» Евдокия Иванова.
Отметим, что квотирование охватывает пять видов рыб и предполагает их добычу в объеме 64 тонн за год. По итогам 2016 года общий объем вылова рыбы в Югре вырос. Этому способствует восстановление популяций ценных видов речных рыб. В частности, Югорским рыбоводным заводом, который за последние несколько лет многократно увеличил выпуск личинок и молоди рыб в водоемы Югры.
«Это хорошие тенденции. Помня об экологии, мы должны действовать бережно и осторожно, не допускать излишней антропогенной нагрузки на окружающую среду, одновременно заботясь о соблюдении интересов коренных малочисленных народов», - сказала губернатор.
Директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Евгений Платонов отметил: «Сегодня принято плановое решение о предоставлении коренным народам севера квоты на добычу биологических ресурсов. У нас в бассейнах рек Обь, Иртыш, Северная Сосьва есть ценные виды рыб - муксун, нельма, тугун, щекур, сырок, квота на которые распределяется. В этом году распределено 64 тонны. От коренных малочисленных народов Севера поступило 1836 заявок. До сентября прошлого года все поступившие заявки мы рассмотрели гласно, все они были размещены на сайте департамента. Каждому рыбаку будет выдан журнал, где пропишут квоты, объемы. Сегодня мы полностью удовлетворили право коренных малочисленных народов Югры и предоставили им возможность на вылов ценных породы рыб. Кстати, в минувшем году нашими рыбаками было выловлено 16700 тонн рыбы. Это самый высокий показатель за последние 40 лет».
«Со стороны федерального агентства по рыболовству была дана высокая оценка той практике, которая сложилась в регионе. Я подчеркиваю, вопросы традиционного рыболовства являются очень важными. Мы побывали на территории Ямало-Ненецкого округа, в Красноярском крае, республике Саха. Возможности коренных народов по традиционному рыболовству во многих субъектах, к сожалению, не реализуются. Новые идеи, которые мы предлагаем, надеюсь, будут поддержаны», - отметил вице-президент Общественной организации «Спасение Югры» Александр Новьюхов.