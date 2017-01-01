ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского видеоконкурса на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле»

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г. Ханты-Мансийск 18 января 2017 г. - 13 февраля 2017 г.
1. Общие положения.
С 18 января по 13 февраля 2017 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводится окружной детский видеоконкурс на лучшее выразительное чтение стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках «На родной земле», посвященный 60-ю газеты «Ханты ясанг» и Дню родного языка.
Видеоконкурс организован с целью нравственного и патриотического воспитания детей, с целью популяризации хантыйского, мансийского языков через художественное слово и для привлечения подрастающего поколения из числа коренных малочисленных народов, проживающих на территории автономного округа, для развития навыков выразительного чтения художественных произведений.
2. Организаторы конкурса:
- БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»;
- Общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры».
3. Цели и задачи конкурса:
- нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- популяризация хантыйского и мансийского языков;
- приобщение подрастающего поколения к чтению произведений на родных языках;
- выявление талантливых детей, подростков и молодёжи из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа;
- создание условий для обучения выразительному чтению стихов и прозы на хантыйском и мансийском языках, для дальнейшего творческого роста и духовного развития детей;
- стимулирование творческой деятельности юных чтецов к выразительному чтению творческих произведений;
- привлечение внимания широкой общественности к проблемам сохранения, развития родных языков обских угров.
4. Участники и творческие условия конкурса.
В видеоконкурсе «На родной земле» могут принимать участие дети, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На конкурс предоставляются видеоматериалы в 2-х номинациях:
1. Лучшее выразительное чтение прозы или стихотворения на хантыйском языке.
2. Лучшее выразительное чтение прозы или стихотворения на мансийском языке.
Тематика конкурсных работ: стихи и проза обско-угорских поэтов и писателей на хантыйском и мансийском языках о родном крае.
Конкурс предусматривает:
- видеоматериал с выразительным чтением рассказа, стихотворения на родном языке;
Представленные на конкурс работы возврату не подлежат. Лучшие работы будут показаны во время презентации книги «На родной земле».
Заявки и работы необходимо предоставить до13 февраля 2017 года по форме, включающей ФИО автора или авторов творческого коллектива (при условии работы нескольких авторов), возраст, школа, адрес проживания; ФИО руководителя, должность, тел., факс. Обращаться по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб. 501; или по электронной почте e-mail: luima@ugracom.ru. (форма прилагается), телефон: 33-24-02, 33-23-09.
5. Жюри конкурса.
В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры, работники средств массовой информации, общественные и государственные деятели Ханты-Мансийского автономного округа.
Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Критерии оценок конкурсных работ:
- выразительность, точность чтения;
- подача материала;
- соответствие тематике;
Конкурсная комиссия осуществляет оценку чтения прозы, стихотворений участниками конкурса на соответствие установленным требованиям (критериям). В каждой номинации определяется 3 победителя.
Победители конкурса получают дипломы за 1, 2 и 3 место и ценные призы. Остальные получают диплом участника окружного конкурса.
В случае принятия решения не определять победителя в той или иной номинации, жюри вправе перераспределить призы.
Организатор конкурса оставляет за собой право вручить специальные призы.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарём.
Награды не присуждаются одному и тому же лицу дважды.
Члены жюри могут присудить дополнительные награды участникам Конкурса от лица соответствующей Организации.
Информация о конкурсе и его победителях размещается на официальном сайте Бюджетного учреждения «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» www.khanty-yasang.ru.
Итоги конкурса подводятся 21 февраля 2017 года.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 21 февраля 2017 года. Участники, которые не смогут присутствовать на церемонии, будут награждены заочно.
6. Награждение победителей конкурса:
Дипломанты 1, 2, 3 степени в каждой номинации.
Лауреаты.
Специальные призы.
По итогам конкурса планируется издание одноимённого видеосборника.
7. Финансовые условия конкурса:
- оплата призов, награждение производится за счёт сметы конкурса.
Телефоны для справок: 8 (3467) 33-36-82 – Решетникова Раиса Германовна;
8 (3467) 33-24-02 – Вах Надежда Ильинична;
8 (3467) 33-23-09 – Кондина Галина Рудольфовна
Заявка
на окружной детский видеоконкурс на лучшее выразительное чтение стихов и прозы на хантыйском и мансийском языках
«На родной земле»
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ФИО, должность научного руководителя
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