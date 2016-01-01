Отчет о деятельности Службы жилищного и строительного надзора Югры за 2016 год

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В правительстве Югры состоялось публичное обсуждение итогов работы за 2016 год Службы жилищного и строительного надзора Югры. С докладом выступил и.о. руководителя Жилстройнадзора Артем Копылов.
По его словам, для повышения правовой грамотности населения в 2016 году был запущен проект «Культура ЖКХ».
Реализация проекта проходит в разных формах. Например, по результатам контрольных мероприятий в 2016 году, в том числе по информации от собственников многоквартирных домов, Службой выдано 229 предписаний с требованием о перерасчете за неправильное начисление коммунальных услуг. Сумма произведенного перерасчета за 2016 года составила свыше 11 миллионов 372 тысяч рублей
В минувшем году было обследовано 20 288,72 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 66% от общего количества жилищного фонда автономного округа. При осуществлении жилищного надзора и лицензионного контроля специалисты рассмотрели 8762 обращений граждан и юридических лиц, осуществили 6074 проверки, выявили различные нарушения.
Также в 2016 году проведено 79 проверок технического состояния внутридомового газового оборудования и технического обслуживания дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных жилых домов.
Совместно с прокуратурой автономного округа проведены проверки в 8 муниципальных образованиях: Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Мегионе, Лангепасе, Югорске, в Нижневартовском и Сургутском районах. По итогам жилищными инспекторами обследовано 188 домов, оснащенных 616 лифтами, обслуживаемых 19 управляющими компаниями.
Также Артем Копылов отметил положительную тенденцию в части осуществления государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов: «В 2016 году количество выявленных правонарушений сократилось, размер штрафов составил 2,1 млн рублей».
«Общественный совет тесно взаимодействует со Службой. В течение года были проведены масштабные проверки, которые приносят ощутимый положительный результат. Многие затронутые вопросы рассматривались на общественном совете», - рассказал член общественного совета при Жилстройнадзоре Евгений Филиппенков.