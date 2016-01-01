Отчет о деятельности департамента строительства Югры в 2016 году

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В правительстве Югры продолжаются публичные обсуждения итогов работы органов исполнительной власти за 2016 год. С докладом выступил директор департамента строительства Руслан Цыганенко.
Он отметил, что по итогам 2016 года план по вводу жилья в автономном округе выполнен на 100,4%. По оперативным данным, в Югре введено в эксплуатацию 802,998 тысяч квадратных метров жилья, из которых 109,693 тысячи – индивидуальное жилищное строительство. В этом направлении лидируют три муниципалитета - Сургут (282,684 тыс. кв. м), Нижневартовск (128,339 тыс. кв. м.) и Ханты-Мансийск (111,26 тыс. кв. м.).
«В минувшем году одним из значимых для Югры событий стало строительство (с государственной поддержкой) первого наемного дома социального использования на 512 квартир в Сургуте. Строительство велось в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2020 годах» Общая стоимость проекта составила 1,2 млрд рублей. Теперь опыт строительства наемного дома социального использования будет тиражироваться в Нижневартовске, Мегионе и Ханты-Мансийске»,- рассказал Руслан Цыганенко.
Определенных успехов добилась Югра в реализации социальной поддержки семьям, имеющим трех и более детей в форме обеспечения жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. В 2016 году участниками данных мероприятий признаны 806 многодетных семьи. Свидетельства о праве на социальную выплату получили 522 семьи на сумму 532,7 млн рублей. 135 семей уже получили выплаты в размере 150 млн рублей. 348 многодетных семей получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Работа в данном направлении будет продолжена.
Сегодня в автономном округе сохраняются хорошие темпы ипотечного кредитования. За минувший год выдано 16 тысяч ипотечных кредитов, что на 35,6% больше, чем в предыдущем.
По словам Руслана Цыганенко, в минувшем году настойчиво велась работа по ликвидации приспособленных для проживания строений (балков). К числу муниципалитетов, которые полностью завершили ликвидацию таких строений, присоединились Радужный и Покачи. Таким образом, в настоящее время в половине городских округов и муниципальных районов отсутствуют приспособленные для проживания строения. В оставшихся 11 муниципалитетах – городах Пыть-Ях, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Нягань, а также в Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском, Советском, Березовском районах работа по ликвидации приспособленных для жилья строений продолжится и в дальнейшем.