Отчет о деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры за 2016 год

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Отчет о деятельности Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры за 2016 год

В правительстве Югры продолжаются публичные обсуждения итогов работы органов исполнительной власти за 2016 год. С докладом за минувший год выступил руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Сергей Пикунов.

«В целом состояние окружающей среды округа удовлетворительное. На текущий момент по результатам государственного экологического мониторинга отмечено улучшение состояния атмосферного воздуха в Югре», - отметил Сергей Пикунов.

По его данным, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за последние пять лет снизился. Это стало возможным благодаря повышению уровня утилизации попутного нефтяного газа до требований национального стандарта Российской Федерации.

По словам руководителя Природнадзора, в 2016 году завершено строительство и введены в эксплуатацию два полигона твердых коммунальных отходов в с. Сорум и с. Полноват Белоярского района, что увеличило долю обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых коммунальных и промышленных отходов в Белоярском районе на 50%.

Особое внимание Сергей Пикунов уделил проведению надзорных мероприятий по пресечению, выявлению и профилактике незаконных рубок: «Ежегодно снижается объем незаконной заготовки древесины и количество незаконных рубок на территории лесного фонда Югры. По выявленным фактам незаконных рубок в следственные органы направлено 66 материалов, возбуждено 30 уголовных дел».

Для своевременного выявления фактов лесонарушений и их пресечения Природнадзор Югры использует космоснимки, предоставляемые Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий.

Также Сергей Пикунов подчеркнул, что большую помощь в работе оказывают члены общественного совета.  

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