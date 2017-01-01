Югорчане принимают участие в отборе в ансамбль имени А.В. Александрова

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Югорчане Анастасия Отрошко и Максим Колесник принимают участие в конкурсе на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
Отбор проходит в Москве с 19 по 25 января. Выдержавшим конкурс будет предложено заключить контракт.
Отрошко Анастасия родом из Междуреченского Кондинского района, Максим Колесник - из Хулимсунта Березовского района. Они закончили колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера». Анастасия по специальности «хореографическое искусство», Максим – по квалификации «артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива». Также ребята получили образование по специальности «Народное художественное творчество» в Ханты-Мансийском филиале Московского государственного университета культуры и искусств.
Закончив учебу, Анастасия и Максим работали артистами балета в «Русском национальном балете «Кострома», а после – в Академическом ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД России в Москве.
О том, что они подали заявки на участие в конкурсе, рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра искусств для одаренных детей Севера Алексей Тарасов. По его словам, результаты конкурса будут известны уже 26 января 2017 года.
Напомним, губернатор округа Наталья Комарова поручала своему заместителю Всеволоду Кольцову проработать вопрос по организации отбора талантливых югорчан, готовых работать в Ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова, прежде всего среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера.