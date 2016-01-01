Наталья Комарова: Юбилейный кинофестиваль «Дух огня» должен быть открыт и приветлив каждому

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В Правительстве Югры под председательством губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В режиме видеоконференцсвязи из московской студии участие в нем приняли президент фестиваля Сергей Соловьев и вице-президент Мария Зверева.
В этом году юбилейный XV фестиваль кинематографических дебютов пройдет в Югре с 3 по 9 марта.
На данный момент сформированы предварительные программы проведения выездных мероприятий в городах и районах автономного округа. Предполагается, что в ходе кинофестиваля будет организован публичный показ 100 фильмов с охватом не менее 20 тысяч зрителей.
Продажа билетов на фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» стартуют уже в середине февраля. Их цена по-прежнему будет социальной, значительно ниже стандартных расценок на посещение кино. Самые дешевые билеты обойдутся в 25 рублей. Как и в прошлые годы, у югорчан будет возможность приобрести льготные абонементы, дающие право на посещение всех выбранных сеансов.