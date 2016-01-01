Югорчанам предлагают оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления

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Югорчанам предлагают оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления

Опрос с применением IT-технологий проводится департаментом общественных и внешних связей Югры на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа (http://www.admhmao.ru/votes/2016/).

Высказать свое мнение могут все совершеннолетние жители округа. Для этого им необходимо пройти процедуры регистрации и авторизации.

Результаты опроса рассмотрит и проанализирует комиссия по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе, а на их основе будут разработаны рекомендации и меры, в том числе по досрочному прекращению исполнения руководителями органов местного самоуправления своих должностных обязанностей.

Опрос продлится до 31 декабря 2017 года. Промежуточные результаты будут поведены в июле текущего года. Годовые – в январе 2018 года. Они будут размещены на едином официальном сайте государственных органов Югры и на официальных сайтах муниципальных образований автономного округа.

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
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