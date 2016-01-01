В Югре состоялся районный фестиваль творчества инвалидов «Унисон сердец»

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В поселке Междуреченский состоялся четвёртый районный фестиваль творчества инвалидов «Унисон сердец».
Фестиваль прошел при поддержке управления культуры Кондинского района и районным отделением Всероссийского общества инвалидов. Социальным партнером мероприятия выступил департамент социального развития округа.
В фестивале приняли участие более 160 югорчан с ограниченными возможностями.
Победителем в номинации «Автор и исполнитель песни» стала Менгельсим Хлыстикова, которая проживает в комплексном центре социального обслуживания населения «Фортуна». Менгельсим Хлыстикова сама пишет стихи и песни, является членом литературного объединения «Возрождение».
«Фестиваль – это прекрасная возможность доказать, что инвалиды – это люди с неограниченными возможностями, которые готовы удивлять своим творчеством и жизнелюбием», - подчеркнула директор департамента социального развития Мария Краско.