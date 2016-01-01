В 2016 году в Югре ключи от новых квартир получили 497 детей-сирот

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В 2016 году в Югре ключи от новых квартир получили 497 детей-сирот

Как сообщили в департаменте социального развития округа в 2016 году ключи от новых квартир получили 497 детей-сирот. Ожидают предоставления жилья 287 человек. Для нихх квартиры приобретены в строящихся домах путем участия в долевом строительстве.

«В Югре сформирована достаточная нормативная правовая база и осуществляется эффективное планирование денежных средств на исполнение социальных обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот», - сказала директор департамента социального развития Мария Краско, и отметила, что в Югре в течение 2016 года сложилась положительная динамика в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот.

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