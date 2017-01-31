Жителей Югры приглашают принять участие в создании логотипа Года здоровья

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2017 год объявлен главой региона Годом здоровья. В его рамках запланированы мероприятия, направленные на популяризацию здорового и активного образа жизни. В этой связи организационным комитетом, в состав которого вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа, представители общественных советов при департаментах, Общественной палаты, волонтеры Югры, принято решение о необходимости создания официальной символики тематического года.
Каждый югорчанин может предложить свой вариант логотипа. Сбор заявок организует центр «Открытый регион» на сайте Югражданин.рф (http://ucitizen.ru/grants/healthlogo/).
Конкурсная работа может быть коллективной или индивидуальной. Количество вариантов логотипа – не более 3 от одного автора.
Логотип должен отражать миссию, цели и задачи Года здоровья. Должен быть понятным, узнаваемым и запоминаемым. Он должен соответствовать требованиям российского законодательства. Приветствуются варианты использования логотипа на различных элементах фирменного стиля (значки, магниты, блокноты, футболки, сумки и т.д.).