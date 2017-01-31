От югорчан ждут предложений в план мероприятий по благоустройству поселений

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В Нижневартовске состоялся круглый стол «Марафон благоустройства поселений». В его работе приняли участие инициативные граждане, члены общественных Советов и движений из Нижневартовска, Сургутского района, Лангепаса, Советского и других муниципалитетов региона, а также Общественной палаты Югры, руководители и специалисты органов исполнительной власти округа.
Местом проведения круглого стола Нижневартовск выбран не случайно – именно он станет пилотной площадкой по привлечению граждан и воплощению поступивших инициатив в жизнь при рассмотрении вопросов, связанных с благоустройством не только отдельно взятых дворов, но и в целом всего города.
План мероприятий на следующей неделе будет опубликован на сайте Общественной палаты Югры. Жители региона смогут внести свои замечания и предложения, которые войдут в окончательный документ.
В Нижневартовске уже начал свою работу Общественный патруль, деятельность которого в конце прошлого года положительно оценила губернатор Югры Наталья Комарова. Собранная членами патруля информация войдет в основу концепции по благоустройству Нижневартовска. Предложения, как рассказал глава Нижневартовска Василий Тихонов, сейчас принимаются от жителей города через самый доступный ресурс – социальные сети. Все они будут изучены специалистами и найдут отражение в документе, который станет одним из основополагающих для создания комфортных условий проживания вартовчан.