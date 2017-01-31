Литературно – музыкальная гостиная «Моя песня, моя песня!»

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31 января 2017 года в 16.00 в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова состоится встреча с первой хантыйской поэтессой, сказительницей, носителем богатейшего фольклорного материала обских угров Марией Кузьминичной Волдиной (Вагатовой).
…Вряд ли поверил бы оленевод ханты Кузьма Вагатов, если бы сказали ему, что одна из дочерей, Мария станет учителем, журналистом, редактором газеты на родном языке, первой поэтессой своего народа. В те времена не только слов, но и понятий таких не приходилось встречать ему в речи сородичей – «редактор», «поэт» ...Потому, что и не существовало в языке этих понятий. Мария Волдина (Вагатова) пишет в основном на родном хантыйском языке. И это прежде всего потому, что поэзия, созданная ею, уходит корнями в прошлое, в фольклор. Это помогает создать такие образы, которые могут родится только в этом языке. Поэтесса видит близость северного человека к природе во всем.
Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) - Заслуженный работник культуры России, член Союза писателей РФ, член Союза журналистов РФ, лауреат международной премии М.А. Кастрена. Награждена Орденом Почёта, Медалями «Маршала Г.К. Жукова», «За освоение недр Западно -Сибирского нефтегазового комплекса», серебряным знаком ЦК Комсомола, «Ветеран Труда» и другими наградами.