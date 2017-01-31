ПРИНОШЕНИЕ ЛУНЕ, КАТАНИЕ НА ОЛЕНЯХ, СПОРТ И МИРОВОЕ КИНО

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ПРИНОШЕНИЕ ЛУНЕ, КАТАНИЕ НА ОЛЕНЯХ, СПОРТ И МИРОВОЕ КИНО

С 3 по 9 марта в столице Югры будет проходить сразу ряд масштабных мероприятия: это и конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Югры, II Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов 2017 года, аутентичный праздник «Обряд приношение Луне «Тылащ-Пори» и XV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня».

Поэтому гости и участники юбилейного кинофестиваля помимо просмотра лучших дебютных кинолент смогут познакомиться с культурой и традициями коренных народов Севера.

«За все годы проведения кинофестиваля зарубежные и российские гости уделяют огромный интерес к культуре коренных малочисленных народов Севера, и проведение в эти дни, в частности, конкурса профессионального мастерства среди оленеводов, безусловно, будет пользоваться огромной популярностью» – отметил исполнительный директор XV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Дмитрий Пуртов. В качестве поощрения, оргкомитет кинофестиваля предоставит участникам конкурса сувенирную продукцию и билеты на кинопоказы.

Главным же призом конкурса профессионального мастерства среди оленеводов, как и в прошлом году, будет снегоход. Его получит «Абсолютный чемпион» конкурса.

Местом проведения соревнований и временным стойбищем станет подготовленная площадка возле культурно-развлекательного комплекса «Арена-Югра», а главные старты состоятся 5 марта.

Несомненно, участники всероссийских соревнований инвалидов станут активными зрителями кинофестиваля, участниками социального кинопроекта «Кино для всех».

Для удобства участников соревнований и культурных проектов, жителей и гостей Ханты-Мансийска организаторы подготовят сводную программу мероприятий.

Официальные интернет ресуры проектов:

XV МФКД «Дух огня» - www.ugrafest.ru;

конкурса профессионального мастерства среди оленеводов - www.depprirod.admhmao.ru

II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2017 года –www.depsport.admhmao.ru;

праздника «Обряд приношение Луне «Тылащ-Пори» - www.torummaa.ru

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