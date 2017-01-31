ООН ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕТ В ЮГРЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

  • Русский
ООН ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕТ В ЮГРЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Заседание экспертного сообщества ОНН по правам коренных народов впервые пройдет в России - в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте регионального правительства.

По словам директора окружного департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой, которые приводятся в сообщении, опыт ХМАО по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов был выбран в качестве успешного и перспективного для изучения и дальнейшего тиражирования в мире.

"Сейчас идет подготовка мероприятия совместно с министерством иностранных дел и Федеральным агентством по делам национальностей. Важно, чтобы о том, что происходит у нас в стране с правами человека, с правами коренных народов, международное сообщество узнавало из первых уст, видя ситуацию вживую, а не через спекуляции и различные манипуляции в этой сфере", - отметила Е.Шумакова.

Мероприятие пройдет с 17 по 21 марта. Ранее сессии экспертного сообщества ОНН по правам коренных народов проводились исключительно в Женеве.

Источник: ИНТЕРФАКС-УРАЛ

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры