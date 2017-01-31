ООН ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕТ В ЮГРЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТОВ ПО ПРАВАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

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Заседание экспертного сообщества ОНН по правам коренных народов впервые пройдет в России - в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте регионального правительства.
По словам директора окружного департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой, которые приводятся в сообщении, опыт ХМАО по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов был выбран в качестве успешного и перспективного для изучения и дальнейшего тиражирования в мире.
"Сейчас идет подготовка мероприятия совместно с министерством иностранных дел и Федеральным агентством по делам национальностей. Важно, чтобы о том, что происходит у нас в стране с правами человека, с правами коренных народов, международное сообщество узнавало из первых уст, видя ситуацию вживую, а не через спекуляции и различные манипуляции в этой сфере", - отметила Е.Шумакова.
Мероприятие пройдет с 17 по 21 марта. Ранее сессии экспертного сообщества ОНН по правам коренных народов проводились исключительно в Женеве.
Источник: ИНТЕРФАКС-УРАЛ