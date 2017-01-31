В заказнике «Унторский» разрешили вести традиционное хозяйство за исключением охоты

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На заседании правительства Югры, которое состоялось под председательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой, утверждены положения трех природных заказников регионального значения – «Березовского», «Сорумского» и «Унторского».
Каждый из них с многолетней историей и выполняет важные природоохранные функции. Как отметила глава региона, документы принимаются для приведения их в соответствие с современными требованиями в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. В них детализирован режим охраны заказников в части проведения лесных рубок, организации эколого-туристической деятельности, работ по сохранению биологического разнообразия охраняемых территорий. Целевое назначение заказников состоит и в воспроизводстве редких краснокнижных животных, исчезающих видов флоры, используются как места нереста и нагула рыб, коридоры сезонной миграции северного оленя.
«Одновременно они развернуты к потребностям и интересам коренных народов, - отметила Наталья Комарова. – Так, в положении о заказнике «Унторский» добавлена норма о разрешении ведения традиционного хозяйства за исключением охоты. Эта традиционная деятельность в силу своих ограниченных масштабов не должна повлиять негативно на биологическое разнообразие заказника. Кстати, в целом на особо охраняемых природных территориях Югры в последние годы наблюдается ускоренное воспроизводство объектов животного мира: растут популяции северного оленя, занесенного в Красную книгу, западно-сибирского речного бобра, боровой дичи. Численность последней за два года увеличилась более чем в два раза. Завтра в Югре отметят 20-летний юбилей природного парка «Нумто». Уверена, что новые, дружественные к природе положения о трех природных заказниках станут самой хорошей новостью, которая только могла прийти к этой юбилейной дате».
«Эти нормы позволят усилить работу по сохранению и развитию данных заказников. Кроме того, в них учитываются пожелания коренных народов. Например, заказник «Унторский» находится совсем рядом с национальным поселком Шеркалы Октябрьского района. Местные жители традиционно используют территории заказника для своей жизнедеятельности. Очень хорошо, что теперь здесь будут развиваться научно-исследовательское, рекреационное и туристическое направления. Я считаю, что это шаг вперед», - поделился заместитель председателя общественного совета при департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры Андрей Назаренко.
В свою очередь директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры Евгений Платонов добавил, что это плановая работа. Она прописана в концепции развития особых территорий Югры.
«У нас 5 заказников регионального значения, но они созданы еще в прошлом веке. Меняется законодательство, меняются требования к подготовке новых положений. Сейчас учтены все недоработки и недочеты, которые были в прежнее время», - сказал Евгений Платонов.