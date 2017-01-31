В Югре утвердили прожиточный минимум за 4 квартал 2016 года

- Русский
На заседании правительства, прошедшего под председательством губернатора округа Натальи Комаровой, утвердили прожиточный минимум за 4 квартал 2016 года. В среднем на душу населения он составил 14556 рублей. Это на 46 рублей больше, чем в 3 квартале 2016 года.
«Напомню, Президент России Владимир Путин отметил, что по итогам 2016 года в России будет зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции. Глава государства отметил, что низкая инфляция создает хорошие предпосылки для того, чтобы на базе здоровой экономики добиться существенного роста. При этом нельзя забывать о нуждах социально уязвимых групп населения, регулярно оценивать достаточность уровня их государственной поддержки. Все это положительно сказывается на картине потребительской активности и потребительских ожиданиях», - подчеркнула Наталья Комарова.
Как сообщил директор департамента труда и занятости населения Югры Алексей Варлаков, по итогам прошлого года в Югре индекс физического объема оборота розничной торговли не показал снижения, в абсолютных цифрах оборот вырос до 387 миллиардов рублей.
«На сегодняшнем заседании правительства было принято постановление по утверждению прожиточного минимума как в среднем на душу населения, так и по категориям: трудоспособные граждане, пенсионеры и дети. Такая процедура происходит ежеквартально. Рассчитывается по определенным нормативно закрепленным формулам перечня продуктов», - отметил Алексей Варлаков.