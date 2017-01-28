28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПРИРОДНЫЙ ПАРК «НУМТО» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ – 20 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

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Одно из первых относительно детальных описаний территории Нумто было у Александра Александровича Дунина-Горкавича, проехавшего там, на оленьих упряжках в ноябре 1901 года. Он писал: «Таким образом, в эту поездку мне удалось обследовать реку Казым и водоразделы четырех рек: Казыма с Надымом, с одной стороны, и Пима с Тром-Юганом, с другой, а также и самоедское озеро Нум-то, называемое "божьим озером". Озеро находится приблизительно под 63°30' северной широты и 41°30' восточной долготы…". Далее он приводит некоторые параметры близлежащей местности. "Южнее озера приблизительно на 35 верст находится водораздел четырех рек, из которого вытекает и река Казым. Водораздел представляет из себя тундру с громадными сопками до 30 сажен; между последними расположены зыбуны. В этих-то зыбунах, содержащих ключи, и берут начало реки Казым, Надым, Пим и Тром-Юган".
Первые сведения о биологической ценности и исторической значимости этой территории были получены в ходе экспедиций Уральского госуниверситета, Тобольского педагогического института, Тюменского областного краеведческого музея, которые работали в окрестностях оз. Нумто в начале 90-х годов.
По результатам проведенных исследований администрацией города Белоярского и Комитетом по охране природы под руководством Басырова Наиля Фаридовича, было принято решение не прекращать работу в этом направлении и продолжить изучение.
Научное обоснование уникальности природного комплекса парка «Нумто» проходило под руководством заведующей лабораторией ландшафтных и фитоценотических исследований ИПОС СО РАН Валеевой Эльзы Ивановны. В составе научно-исследовательской группы работали Арефьев С.П., Казанцев А.П., Рыбин А.Б.
Организация природного парка «Нумто» является одной из первых попыток создания на севере Сибири такой особо охраняемой природной территории, которая предполагает охрану окружающей природной среды с учетом нужд коренного населения.
Путь создания природного парка «Нумто» являлся основой для организации ряда других охраняемых территорий, как в Белоярском районе, так и в округе в целом.
На основании всех полученных материалов администрация комитет по охране природы Белоярского района обратились в администрацию Ханты-Мансийского автономного округа с ходатайством «О необходимости создания природного парка «Нумто» на территории традиционного природопользования лесных ненцев и хантов». Рассмотрев ходатайство, администрация Ханты-Мансийского автономного округа приняла соответствующее решение о придании территории, прилегающей к оз.Нумто, статуса «государственного природного парка окружного значения».
И вот, 28 января 1997 года Губернатор округа Филипенко Александр Васильевич подписал Постановление «О создании природного парка окружного значения «Нумто».
Природный парк «Нумто» площадью 556 664 гектаров был создан с целью охраны эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, сохранения традиционных национальных видов природопользования, организации научно-исследовательской и просветительской деятельности, ведения экологического мониторинга, создания условий для регулируемого туризма.
В 2007 году Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Нумто» переименовано в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры« Природный парк «Нумто».
Парк расположен на территории Белоярского района, на границе автономных округов — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого. Парк занимает особое положение в географии, экологии, этнографии Тюменского севера.
Со дня основания и на протяжении почти 20 лет руководил природным парком Лаврентьев Сергей Юрьевич, с 5 декабря 2016 года бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Нумто» руководит директор Матвеева Людмила Александровна.
Уникальность территории в том, что она представляет экологически чистый комплекс ландшафтов трех контактирующих зон — тундры, редколесий северной и средней тайги. Это край богатый возобновляемыми биологическими и невозобновляемыми природными ресурсами.
Жемчужина Парка - озеро Нумто, площадью водного зеркала 56 квадратных километров, является одним из самых крупных озер Тюменской области. Крупнейшее святилище народов Обского Севера - озеро Нумто считается олицетворением верховного небесного божества. Основное культовое место- остров, расположенный в центре озера, там выполняются особые обряды, в том числе жертвоприношения. Весь комплекс этнических объектов, сосредоточенных в его окрестностях в 2016 году включен в единый государственный реестр культурного наследия народов Российской Федерации.
С момента основания парка на его территории было проведено немногим более 50 научно – исследовательских работ. Выполнены комплексные эколого – биологические и геохимические исследования, изучены историко-археологические, этнографические памятники, составлены тематические карты территории парка (ландшафтная, эколого-фитоценотическая, объекты историко – культурного наследия и др.). Проведены работы по первичной инвентаризации растительного и животного мира, составлены аннотированные списки высших сосудистых растений, птиц, млекопитающих. Цели и задачи научной деятельности парка охватывают весьма широкий круг проблем.
Итогом многолетних исследований природы парка «Нумто» является монография, которая выполнена авторским коллективом: Э.И. Валеева, Д.В. Московченко, С.П. Арефьев, А.А. Синицын, В.Н. Пиминов, Н.Я. Толпыго, В.А. Глазунов. В работе отражены особенности природно-исторического комплекса парка, расположенного в центральной части Западно-Сибирской равнины, в зоне взаимодействия таежного и тундрового биомов и связанных с ними коренных этносов.
В ходе комплексных биологических исследований было выявлено 28 видов млекопитающих. Зарегистрировано 2 вида рептилий — это обыкновенная гадюка и ящерица живородящая.
Многие, обитающие здесь виды животных типичны для таежной зоны лесов Западной Сибири: белка, бурундук, горностай, выдра, лисица, бурый медведь и многие другие представители северной природы.
Наличие огромных по площади озер и болот привлекает большое количество водоплавающей птицы.
Через территорию Парка пролегает крупный миграционный путь птиц, более 160 видов встречается здесь. Привычны для Парка гуси, утки, лебеди, кулики, журавли, чайки. Отмечено 30 видов птиц, внесенных в Красную книгу округа, из них 13 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации. Среди них есть как гнездящиеся, так и залетные, не характерные для данной природной зоны, привлекаемые водно-болотными комплексами, а так же крупнейшей акваторией озера Нумто, в частности: малый тундровый лебедь, гусь пискулька, краснозобая казарка, скопа, орлан-белохвост, беркут, сапсан, кречет.
Водоемы парка богаты рыбой. Основные представители: сырок, щокур, язь, плотва, щука, окунь, ерш. Изредка встречается нельма и таймень—вид, включен в Красную книгу нашего округа.
В ходе флористических исследований выявлено 197 видов высших сосудистых растений, 12 из которых являются редкими и подлежат охране.
Природный парк «Нумто» создавался не только с целью защиты первозданных, нетронутых экосистем Севера, но и для сохранения историко-культурного наследия.
Здесь постоянно проживает около 250 представителей двух этнических групп лесных ненцев и казымских ханты, сохранивших свой язык, культуру и самобытный уклад жизни. Основными видами их традиционного хозяйствования являются: оленеводство, охота, рыболовство и сбор дикоросов.
Данная особо охраняемая территория представляет и большую историческую ценность, о чем свидетельствуют многочисленные памятники древней истории, возраст которых составляет порядка 4-х тысяч лет.
В результате исследований на территории Парка обнаружено 65 объектов этнической культуры, насчитывается более 100 археологических памятников различного типа (древние жилища, поселения, городища и др.). Обследовано около 10-15% от всей площади территории и выявлено не более 20-25 % археологических находок.
Многие тайны культуры и жизни коренного населения еще не раскрыты и не разгаданы. Учитывая все особенности этой уникальной особо охраняемой природной территории, основными задачами являются - охрана эталонных природных комплексов, защита мест проживания и сохранения хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера, объектов историко-культурного значения в их первозданном виде.
Авторы статьи: Лихачева Л.С. -начальник отдела экологического просвещения природного парка "Нумто", Веревкина Е.Л.-ведущий научный сотрудник природного парка "Нумто"