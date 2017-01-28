Наталья Комарова провела рабочие встречи с парламентскими партиями

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В преддверии заседания Думы автономного округа губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с представителями парламентских фракций. Депутаты обсудили с главой региона волнующие их вопросы. Так, представители ЛДПР выступили с инициативой расширить государственный контроль над муниципальными закупками. Наталья Комарова согласилась, что предпринимать действия в этом направлении необходимо, поскольку есть примеры потери средств консолидированного бюджета вследствие некачественно проводимой работы на муниципальном уровне по многим направлениям, а том числе закупкам.
«В виду того, что многие вопросы решаются за счет государственных программ, тут у нас возникает возможность контролировать. И мы будем это делать, в том числе задействуя дополнительные инструменты», - сказала губернатор.
Также партийцы проинформировали губернатора о своем намерении продолжить продвижение идеи парламентского контроля. «Прежде, чем поднимать вопрос, поработайте, что называется «в поле», изучите экспертные оценки, изложите свои аргументы», - сказала Наталья Комарова.
Представители КПРФ поднимали вопросы в области спорта высоких достижений, деревообрабатывающей промышленности. Говоря о расширении производственных мощностей, глава региона выразила мнение: «Важнее всего найти внебюджетного инвестора. В отношении набора продукции у нас есть представление – рынок определяет то, что пользуется максимальным спросом, в том числе за пределами Российской Федерации. А какими ресурсами это поднимать, нужно определить».
Наталья Комарова рассказала, что сейчас идут переговоры с несколькими иностранными партнерами. Например, Индия закупает продукцию, на этом фоне необходимо продемонстрировать целесообразность инвестирования промышленного процесса. «В этом отношении помощь и поддержка была бы эффективнее», - сказала она.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Думы Югры Борис Хохряков сообщил, что представителям парламентских фракций удалось найти общее мнение по вопросам, связанным с регулированием правовых отношений в сфере обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных учреждениях и об ограничении использования имитации табачных изделий, поэтому они будут сняты. Федеральные положения по этим вопросам дают полные разъяснения.
Также депутаты акцентировали внимание на возможности выделения финансовых средств в начале года на выкуп построенного жилья. Губернатор отметила, что данные средства предусмотрены в бюджете региона и распределены между муниципалитетами. «В документе четко написано – кому сколько в зависимости от объема вводимого жилья, напряженности с аварийным жильем, использования субсидии в предыдущем году. Если планировали выкупить, допустим, 100 квартир, а их не ввели в эксплуатацию, естественно, денежные средства передаются тем муниципалитетам, где они введены. Здесь важно сейчас определить модель максимального эффекта от бюджетных инвестиций в жилищное строительство, потому что действующая схема исчерпала себя, она большего эффекта не дает».
Губернатор отметила, что дала соответствующее поручение своему заместителю Дмитрию Шаповалу.