2 февраля в 16:30 на открытие Года экологии в Музее Природы и Человека!

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Программу музейных экологических мероприятий открывает научно-популярная лекция «Год экологии: 100 лет заповедной системе России».
2 февраля весь мир отмечает День водно-болотных угодий. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской конвенции. Основной ее целью является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире. Всемирный день водно-болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году.
Для нашего округа это также очень важный день. Почему? Об этом посетители смогут узнать на лекции в музее. А еще о том, почему именно 2017 год стал Годом экологии, для чего нужны заповедники и как решаются проблемы охраны природы в нашем округе.
Место проведения лекции:
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11, Музей Природы и Человека, конференц-зал, начало в 16:30; http://ugramuseum.ru/