НА ТЕМАТИЧЕСКОМ САЙТЕ «АРХИВЫ ЮГРЫ» РАЗМЕЩЕН КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ «ЮГОРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ НА 2017 ГОД»

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Югорский калейдоскоп событий – это календарь памятных и знаменательных дат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанный на фактах, выявленных в архивных документах. Даты из истории Югры переплетаются здесь с юбилеями городов и поселков, предприятий и организаций, выдающихся и заслуженных людей, внесших большой вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, героев труда, первопроходцев, почетных граждан, ветеранов Великой Отечественной войны – жителей автономного округа.
В формировании календаря памятных и знаменательных дат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год приняли участие все 23 архива автономного округа.
2017 год вновь богат яркими и интересными историческими событиями. 85 лет назад, в 1932 году, в поселке Остяко-Вогульске (ныне город Ханты-Мансийск) состоялся первый съезд Советов крестьянских и красноармейских депутатов Остяко-Вогульского национального округа. Тогда же было принято обязательное постановление Оргбюро по организации округа о ликвидации неграмотности на его территории и в поселке Остяко-Вогульске открылись первые в округе национальное педагогическое училище, окружной музей и окружная больница, которые в этом году отметят 85-летние юбилеи.
В этом году столица нашего округа - город Ханты-Мансийск будет отмечать большой юбилей – 435 лет. Именно в 1582 году зафиксировано первое упоминание в летописи Сибирской краткой Кунгурской поселения хантыйского князя Самара, ныне находящегося в южной части города Ханты-Мансийска – Самарово. 80 лет с даты образования отметит Октябрьский (до 1957 года Микояновский) районавтономного округа. 55 лет назад новое наименование «Нижневартовский» получил Ларьякский район, центр которого был перенесен в 1962 году из села Ларьяк в село Нижневартовское. Статусы городов получили рабочие поселки Нефтеюганск - 50 лет назад в 1967 году, Нижневартовск - 45 лет назад в 1972 году, Покачи, Лянтор, Комсомольский (ныне город Югорск) - 25 лет назад в 1992 году. А 7 октября 1977 года, 40 лет назад, Ханты-Мансийский национальный округ получил статус автономного.
В 2017 году отмечается много юбилеев выдающихся людей, внесших большой вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, многие из которых занимались изучением истории родного края, краеведением:
155 лет со дня рождения Лопарева Хрисанфа Мефодьевича, ученого-византиеведа, историка, автора книги о родном селе Самарово;
105 лет со дня рождения Муравленко Виктора Ивановича, Героя Социалистического Труда, почетного нефтяника, почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа;
105 лет со дня рождения Чучелиной Таисии Сергеевны, хантыйской сказительницы, народной мастерицы;
95 лет со дня рождения Показаньева Флегонта Яковлевича, краеведа, заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина города Сургута;
85 лет со дня рождения Бардина Геннадия Ивановича, ученого, метеоролога, почетного полярника, члена Русского географического общества, кандидата географических наук;
85 лет со дня рождения Гордеева Юрия Ивановича, краеведа-фенолога, орнитолога, заслуженного эколога Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
85 лет со дня рождения Патрикеева Новомира Борисовича, редактора газеты «Новости Югры», члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
85 лет со дня рождения Сенгепова Алексея Михайловича, журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР;
80 лет со дня рождения Глухих Альбины Сергеевны, журналиста, краеведа, заслуженного работника культуры Российской Федерации;
80 лет со дня рождения Лоншаковой Екатерины Владимировны, заслуженного работника культуры РСФСР, председателя Региональной общественной организации «Общество русской культуры», почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
80 лет со дня рождения Лукиной Надежды Васильевны, ученого-этнографа, члена-корреспондента Российской Академии естественных наук Российской Федерации, доктора исторических наук, профессора;
80 лет со дня рождения Макаровой Галины Илларионовны, директора Октябрьского краеведческого музея, краеведа, заведующей Октябрьским районным архивом;
80 лет со дня рождения Шесталова Ювана Николаевича, члена Союза писателей СССР, лауреата Государственной премии РСФСР, заслуженного деятеля культуры, почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа;
75 лет со дня рождения Саламатина Эдуарда Николаевича, почетного работника общего образования Российской Федерации, краеведа, почетного гражданина Ханты-Мансийского района;
75 лет со дня рождения Салахова Валерия Шейхевича, отличника просвещения СССР, заслуженного учителя школы РСФСР, народного учителя Российской Федерации;
65 лет со дня рождения Гавриловой Ольги Николаевны, краеведа, отличника народного просвещения, заслуженного учителя Российской Федерации, автора многих изданий;
65 лет со дня рождения Мандрики Юрия Лукича - журналиста, издателя, редактора, кандидата филологических наук, заслуженного работника культуры России.
В 2017 году исполняется 60 лет с момента образования окружного Дома народного творчества, ныне автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Творческое объединение «Культура» и окружной газеты «Ленин пант хуват», ныне бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». 35 лет исполняется Шеркальскому этнографическому музею, 30 лет - Этнографическому музею под открытым небом «Торум Маа», 25 лет - Нижневартовскому государственному университету.
Юбилеи в 2017 году отмечают и некоторые архивы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По 80 лет исполняется Нижневартовскому и Октябрьскому районным архивам, Сургутскому городскому архиву, 35 лет архиву города Мегиона, 25 лет архивам городов Пыть-Яха и Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийскому районному архиву, 20 лет архиву города Югорска, 10 лет Нефтеюганскому районному архиву. А также 1 января 2017 года исполнится 5 лет с момента создания казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив Югры».
В истории Югры произошло еще много интересных событий, с которыми Вас познакомит календарь памятных и знаменательных дат "Югорский калейдоскоп событий".
2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии, а в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Годом здоровья. Мы уверены, что в югорских архивах вы найдете много интересной информации по истории учреждений здравоохранения и охране окружающей природной среды, а также сможете познакомиться с уникальными документами личного происхождения фондообразователей архивов.
Добро пожаловать в архивы!
Архивная служба Югры