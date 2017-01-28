Группа H-Ural подготовила птичьи песни к Вороньему дню

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В начале апреля коренные жители Западной Сибири и Урала ханты и манси отмечают Вороний день - «Вурна хатл». Этот весенний праздник в старину приурочивался к прилету в северные края ворон. 4 года назад он стал официальным в Югре, отмечается во вторую субботу апреля (в 2017 году она приходится на 8 апреля) и собирает представителей всех национальностей региона, а также множество гостей.
Группа H-Ural из Екатеринбурга, исполняющая этнорок на хантыйском и мансийском языках, подготовила специальную программу для Вороньего дня. Она посвящена образам птиц в фольклоре обских угров. Наряду с программной композицией «Воронья песня», являющейся, по некоторым оценкам, самой известной в мире рок-песней на хантыйском языке, туда вошел ряд других интересных номеров. Например, песня «Глухарка, доченька», основанная на традиционной колыбельной, была записана группой с участием целой плеяды приглашенных музыкантов, среди которых мультиинструменталист Виталий Владимиров и певица из Ханты-Мансийска Лариса Миляхова.
Птичьи образы красной нитью проходят через все творчество ансамбля, включая и авторские композиции музыкантов. В балладе «Моя верная любовь» лирический герой обращается к возлюбленной со словами «хочу стать птицей в небесах и улететь скорей к тебе». В композиции «Дорога шамана», посвященной нганасанскому шаману Дельсюмяку Костеркину, звучит фольклорная цитата «песнь моя пусть вдаль летит, быстрой птицей вдаль несется».
Исполнение песен сопровождается танцами под завораживающие звуки бубна, изготовленного мастером с Ямала. Зрители погружаются в атмосферу радостной встречи жителями Севера долгожданной весны, при этом музыканты не ограничиваются чисто фольклорными средствами выразительности, активно используя широкий арсенал средств рока и электронной музыки. Исполнители полагают, что в Год экологии темы их песен, вдохновленные суровой, но хрупкой природой тайги и тундры, станут еще более актуальными и привлекут дополнительное внимание к проблемам сохранения окружающей среды в России.
Группа H-Ural регулярно выступает в Югре c 2008 года, когда ансамбль стал хэдлайнером музыкальной программы Всемирного конгресса финно-угорских народов в Ханты-Мансийске. Наряду с культурными мероприятиями ансамбль поддерживает и спортивные события – в 2013 году музыканты выступили в Березово на боксерском турнире на кубок Руслана Проводникова и написали в честь спортсмена песню «Сибирский Рокки».
В апреле 2016 года H-Ural стал гостем Вороньего дня, организованном МБУ "Музей истории и этнографии" в Югорске. В июле ансамбль по приглашению председателя Совета Общины КМНС "Элы Хотал" Ольги Фомичевой сыграл на фестивале «Радуга жизни» в мансийском этноцентре «Силава» близ Урая.
Сайт H-Ural: www.h-ural.com
Воронья песня: https://www.youtube.com/watch?v=cVSDqNXIWJA