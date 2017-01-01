XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ДЕБЮТОВ "ДУХ ОГНЯ"

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В Ханты-Мансийске полным ходом идёт подготовка к проведению юбилейного XV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В этом году он открывает свои кинозалы 3 марта. Торжественное открытие состоится 4, а чествовать победителей пройдет 7 марта в большом зрительном зале концертно-театрального центра «Югра-Классик».
Грядущий праздник кино обещает быть во многом новаторским. Прежде всего, речь о количестве участников - если в первые годы работы фестиваля организатором с трудом удавалось найти 8-10 национальных дебютных фильмов, то сейчас «северную киностолицу России» штурмуют кинематографисты со всего земного шара. Обещают организаторы в этом году и широкое представительство международных кинематографистов, в том числе Китая, Индии, Бразилии, стран Европы.
Основную кинопрограммы предстоящего кинофестиваля традиционно составят три конкурса кинодебютов: международный (8 фильмов, в том числе 1 национальный), российский (12 фильмов) и конкурс игровых короткометражных картин (15 кинолент, до 15 минут). Также, в этом году впервые в основную конкурсную программу внесли 20 микрофильмов, продолжительностью до 3 минут. Определить лучших в этой номинации предстоит Президентскому совету, исполнительной дирекции кинофестиваля и представителям ПАО «Газпром нефть».
Как и в прошлом году, в рамках кинофорума запланирована отдельная программа фильмов стран БРИКС.
«Пред дебютная жизнь молодых кинематографистов, работа киношкол и мастеров кино со своими учениками приобретает особое значение. Именно поэтому в этом году будем отдельно говорить о творческих мастерских, в которых готовят кинематографистов», - говорит президент кинофестиваля Сергей Соловьёв.
Уже по доброй традиции, говорить будут на самых разных языках. В том числе, на языке коренных народов Севера. В кинопрограмму этнокультурных фильмов «Мифы народов Севера» предлагается включить игровые и документальный фильмы.
Не забыли организаторы и о самых маленьких зрителях. Программы фильмов для детей и семейного просмотра «Твоё кино» и «Дня семьи на кинофестивале» составят презентации детских кинопросветительских проектов и премьеры детско-юношеских фильмов, киноальманахи детских мультфильмов, мастер-классы по мультипликации и документальному кинематографу «Киностудия в кармане» и «Первый шаг». Кстати, увидеть фильмы в рамках специальной программы фестиваля смогут не только жители столицы Югры, но всех городов региона, более чем в 80 муниципальных кинозалах.
Большое кино приезжает в Ханты-Мансийск ровно в пятнадцатый раз, а значит так или иначе, все события фестиваля будут пронизаны неким анализом всей жизни кинофорума. С чего начинали и к чему пришли? Скольким начинающим режиссёрам, сценаристам и продюсерам дал путёвку в мир киноискусства наш фестиваль? Оценили ли югорчане возможность смотреть премьеры лучших авторских кинолент со всего мира первыми? И, кто они, представители целого поколения, которые выросли вместе с этим фестивалем? Получилось ли привить им любовь к настоящему серьёзному и сложному кино? Очевидно, на эти вопросы и будем искать ответы.
«Конечно, юбилейный фестиваль должен напомнить обо всем самом лучшем и интересном, что было на «Духе огня» за эти годы. Но, несмотря на праздник, мы хотим, чтобы фестиваль прошел в рабочей атмосфере. Наша главная задача, как и прежде, способствовать появлению ярких, талантливых дебютов, помочь молодым кинематографистам найти путь к зрителю», - заключает Сергей Соловьёв.
Итак, 15-ый, юбилейный, теперь весенний фестиваль «Дух огня» ждём в столице Югры 3 марта 2017 года.