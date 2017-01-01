Югра получит федеральную субсидию на развитие санавиации

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Югра получит федеральную субсидию на развитие санавиации

Правительством Российской Федерации принято решение о выделении 34 субъектам РФ субсидии на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах страны.

Согласно документу Ханты-Мансийский автономный округ - Югра получит 55,1 млн рублей. Денежные средства пойдут на софинансирование закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Объём необходимых для каждого субъекта Федерации финансовых средств рассчитан Минздравом России в соответствии с Правилами предоставления субсидий на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов РФ для оказания медицинской помощи с применением авиации на основании заявок регионов, рассчитанных с учётом стоимости дежурства воздушного судна и стоимости лётных часов.

Как отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, в регионе успешно реализуется приоритетный национальный проект по развитию санитарной авиации.

«Сегодня автономный округ стал примером, образцом того, к чему нужно стремиться другим субъектам Российской Федерации в развитии данного направления деятельности. В Югре действует более 100 вертолетных площадок, где может приземлиться борт санитарной авиации. В Нижневартовске, Сургуте, Березово, Ханты – Мансийске круглосуточно дежурит авиационная техника, которая обеспечивает эвакуацию более 2 тысяч пациентов в год. Бригады врачей и авиационная техника работают круглосуточно. Сегодня медицинская помощь доступна жителям даже самых отдаленных населенных пунктов округа. Такой организованной медицинской эвакуации с использованием авиационного транспорта не имеет пока ни один регион Российской Федерации».

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