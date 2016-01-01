В Югре подвели итоги пилотного проекта по обучению родным языкам коренных народов Севера с использованием единого алфавита

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В правительстве Югры состоялось первое в этом году заседание Экспертного совета по обеспечению информационной открытости работы по сохранению языка, традиционных промыслов, культуры и ремесел коренных малочисленных народов Севера.
Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием учителей родного языка коренных малочисленных народов севера из Ханты-Мансийского, Белоярского и Березовского районов.
Основными вопросами встречи стало подведение предварительных итогов реализации проекта по обучению родному языку учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на местах компактного проживания коренных народов Севера. Кроме того, эксперты обсудили направления развития проекта «Юный корреспондент» по участию детей из числа коренных народов Севера в медиапроектах средств массовой информации автономного округа.
Председатель Экспертного совета, директор департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова подчеркнула, что задачи по сохранению и развитию языков коренных народов Севера являются приоритетными для правительства Югры. Глава департамента напомнила, что особое внимание этим вопросам уделила губернатор Югры Наталья Комарова в ежегодном обращении к жителям, в отчете о работе Правительства за 2016 год. «Язык - это задача номер один для сохранения народа, сохранения нас как общности, как целостной, самодостаточной территории. Этой задаче должно быть уделено приоритетное внимание при формировании наших программ, связанных с поддержкой и развитием коренных народов Севера, политики в сфере образования и культуры. Для выстраивания системной работы необходимы единые, нормативно зафиксированные подходы, которые позволят перейти от пилотных и точечных проектов к комплексной государственной политике по сохранению, развитию, популяризации родных языков коренных народов Севера», - отметила Елена Шумакова.
В свою очередь, начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и молодежной политики Югры Ирина Лисютина рассказала о результатах совместной с органами местного самоуправления работы по созданию в Югре условий для изучения родных языков.
Ирина Лисютина отметила, что пилотный проект по изучению родных языков успешно стартовал в 2014 году. Сегодня родные языки изучаются в сельских территориях Югры. В этом учебном году дисциплину осваивают 1769 человек, то есть каждый третий школьник из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в округе, учит родной язык. В 2016 году впервые учащиеся казымской школы Белоярского района после девятого класса в качестве итоговой аттестации выбрали экзамен по родному языку. Все они сдали его успешно. В Березовском районе в одной из школ учащиеся выпускают газету не только на русском, но и на родном языке.
В этом учебном году родные языки начинают изучать уже в дошкольных учреждениях. В 14 детских садах шести муниципальных районов язык изучают 293 человека, это 14% от числа воспитанников детских садов из числа коренных малочисленных народов Севера.
«Сегодня департамент образования и муниципальные органы управления образованием выстраивают систему различных конкурсных мероприятий не только для детей, но и для взрослых. Важно, чтобы ребята увидели, что взрослые не стесняются общаться на родном языке. Поэтому создаются площадки для изучения и совместного использования родного языка», - рассказала Ирина Лисютина.
Отдельно она отметила, что в Югре уже два учебных года в качестве пилотного проекта проводится апробация учебных пособий, созданных с использованием нового алфавита. Эту тему продолжили учителя родного языка Екатерина Веркина и Софья Каксина из поселка Полноват и села Кызым Белоярского района. Преподаватели отметили, что новый алфавит успешно проходит апробацию, востребован в школе и удобен для детей.
«Алфавит хантыйского языка - тема очень серьезная, поскольку те инновации, которые связаны с изменениями фонетики алфавита, создают определённые трудности для студентов, представителей коренных народов, которые уже знают язык и учились долгое время по традиционному алфавиту. Поэтому к теме изучения родного языка мы подходим очень внимательно. - подчеркнул сопредседатель Экспертного совета, вице-президент Общественной организации «Спасение Югры» Александр Новьюхов.
В свою очередь, исследователь языка обско-угорских народов, кандидат педагогических наук, учитель с многолетним стажем Евдокия Нёмысова отметила, что утверждение алфавита – необходимое условие для упорядочивания и выстраивания системной работы по обучению языкам, созданию образовательной и научной базы. Споры об этом идут уже почти 30 лет, и отсутствие единства в решении по алфавиту приводит к сокращению числа носителей языка.
О необходимости систематизации работы говорила и почетный гражданин Югры, хантыйская поэтесса, член союзов писателей и журналистов России Мария Волдина. При этом по её мнению, в языке не должно быть усложнений. К любым решениям должны быть готовы сами представители коренных народов, какие-либо изменения не должны приводить к ухудшению ситуации с пониманием и использованием родных языков.
Подводя итоги, участники совещания сошлись во мнении, что работу по введению единого алфавита и обучению языкам необходимо продолжить, при этом уделив особое внимание разъяснению жителям изменений в правилах и орфографии. Эту работу было поручено организовать объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и ОТРК «Югра», в том числе в рамках телевизионной программы «Югорика», которая посвящена изучению языков народов ханты и манси.
Было решено создать специальную рабочую группу, в которую войдут как представители отраслевой науки, эксперты, так и учителя – практики, обучающие детей родному языку коренных народов Севера. Эта группа вместе с издательством «Просвещение» займется работой над созданием учебника по родным языкам. Кроме того, департаменту образования и молодежной политики совместно с Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок поручено собрать отзывы авторитетных научных центров страны на новый алфавит, а также подготовить научно-теоретическое обоснование по его внедрению. Рассмотрение итогов этой работы должно состояться с широким представительством самих коренных народов Севера, проживающих в Югре.
Как отметила Елена Шумакова, должны быть подготовлены унифицированные рекомендации для школ автономного округа по количеству часов и учебным планам обучению родным языкам. Эта работа будет организована департаментом образования и молодежной политики Югры.
Кроме того, в 2017 году в Югре будут организованы образовательные акции «Говорим на родном языке» и «Фронтальный диктант». В 2017 году продолжится конкурс журналистских работ на национальных языках «Мыслящие люди».