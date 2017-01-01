В Югре будут организованы сельскохозяйственные потребительские кооперативы

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В столице Югры обсудили изменение правил предоставления субсидий в 2017 году из федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям. Накануне в Ханты-Мансийск с рабочим визитом прибыл директор департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Свеженец. В совещании приняли участие заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, представители агропромышленного комплекса автономного округа, заместители руководителей муниципальных образований.
Владимир Свеженец рассказал об изменении правил предоставления субсидий в 2017 году из федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям: «Нововведение заключается в том, что теперь больше самостоятельности будет передано на уровень субъектов Российской Федерации. Единая субсидия, которую сегодня передали субъектам, позволит оперативно регулировать вопросы, связанные с поддержкой региона в части малых форм хозяйства. Это грантовая поддержка, которую раньше мы оказывали на уровне Министерства сельского хозяйства. Теперь субъект будет делать это самостоятельно. Также сохраняется грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих фермеров, сельскохозяйственных потребительских кооперативов».
Министерство сельского хозяйства РФ передало регионам, в том числе и Югре, на исполнение так называемую единую субсидию, в которую вошли более 20 видов господдержки. В Югру из федерального бюджета в 2017 году планируется направить 16,5 млн рублей на достижение целевых показателей региональной программы развития агропромышленного комплекса. Из них на гранты фермерам и кооперативам будет направлено 3,3 млн рублей федеральных средств.
Представитель министерства сельского хозяйства высоко оценил агропромышленный комплекс округа, отметив при этом наличие потенциала, который можно использовать в рамках единой субсидии. «Сегодня мы подробно обсудили эти вопросы с фермерским сообществом, заместителями глав муниципальных образований, с руководством АПК субъекта. Мы детально прошлись по всем видам поддержки, которая с 2017 года будет оказываться субъектам. Думаю, это позволит выйти на совершенно иной уровень поддержки АПК», - поделился Владимир Свеженец.
По его мнению, сегодня малым формам хозяйствования сложно пробиться на рынки сбыта со своей сельскохозяйственной продукцией. «Ритейлерские сети, условия поставок, объемы, - все это непросто выполнять. Но чтобы всё это соблюсти, мы предлагаем ту форму, которая сегодня достаточно успешно себя зарекомендовала – это сельскохозяйственный потребительский кооператив, - уточнил Владимир Свеженец. – Так, на базе фермерских хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов, личных подсобных хозяйств может объединяться сообщество пайщиков, которое избирает своего руководителя и может получать грантовую поддержку до 70 миллионов в рамках единой субсидии. В этом году два кооператива уже получат такую поддержку. В прошлом году в Югре она составила более 10 миллионов рублей. Это хорошая грантовая поддержка. Она позволит кооперативам приобрести оборудование по сортировке, упаковке, калибровке, чтобы своей продукции придать товарный вид и представить ее в торговые сети, магазины шаговой доступности. То есть не просто продавать сырье, а обеспечить полный цикл. Это сегодня востребовано потребителями. В этом и преимущество сельскохозяйственных кооперативов. И что особенно важно - кооперативы сегодня могут получать все виды поддержки, которые получают госпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства».
Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев подчеркнул, что у таких кооперативов в Югре большое будущее: «Нельзя забывать, что в округе довольно сложная логистика, поэтому завоз кормов и отправку товара проще будет осуществлять в рамках сельскохозяйственных кооперативов. У нас есть возможность из создать. Чтобы объединить разрозненные крестьянско-фермерские хозяйства, фермы, для их дальнейшего развития нужна заинтересованность глав муниципальных образований. Новая форма поддержки даст толчок. Когда люди увидят, какую форму поддержки получают кооперативы – они будут объединяться».
Алексей Забозлаев также отметил, что эти нововведения были сделаны в том числе на основании запросов правительства автономного округа. «Это консолидированное мнение и начинание Министерства сельского хозяйства и субъектов», - сказал заместитель губернатора.
В этот же день заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев и директор департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Свеженец познакомились с работой Югорского рыбоводного завода и агропромышленного комплекса в деревне Ярки Ханты-Мансийского района.