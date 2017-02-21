Наталья Комарова: Мы заинтересованы в высоких, предельно достоверных результатах тестирования

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2 февраля 2017 года в столице Югры состоялось заседание правительства автономного округа под председательством губернатора региона Натальи Комаровой. Предваряя его работу, глава региона напомнила, что на этой неделе Правительство Российской Федерации распределило субсидии регионам по различным направлениям – от развития санитарной авиации до поддержки творческой деятельности театров в малых городах. «У всех профильных ведомств есть достаточно времени для того, чтобы направить их на нужды экономики и социальной сферы. Важно, чтобы муниципальные образования также своевременно могли осуществить бюджетные расходы в срок, на установленные цели», - нацелила коллег губернатор.
В ходе заседания члены правительства одобрили подписание соглашения между правительством автономного округа и федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
«Средства субсидии пойдут на оснащение регионального центра обработки информации и пунктов проведения экзаменов, обучение и повышение квалификации экзаменаторов, информационно-методологическое сопровождение развития «Национальной региональной системы независимой оценки качества общего образования». Мы заинтересованы в высоких, предельно достоверных результатах тестирования. Так, чтобы итоговая оценка была справедливой по отношению к реальным знаниям и навыкам выпускника. Для этого необходим точно настроенный экзаменационный инструментарий», - отметила глава региона
На следующей неделе в Югре стартует «День сдачи ЕГЭ родителями», в ходе которого родители выпускников получат возможность поставить себя на место ребенка, сдать пробный экзамен и разобраться во всех аспектах итоговой аттестации.
«Такой подход должен положительно сказаться на подготовке к тестированию», - сказала Наталья Комарова.
«Мы работаем на условиях софинансирования: 70% - средства федерального бюджета и 30% - автономного округа. Общая сумма – 7 млн 382 тысячи рублей. Данные средства будут направлены на организацию повышения квалификации специалистов, задействованных в приеме ЕГЭ в 11 классах и ГИА в 9 классах. Львиная доля расходов будет направлена на материально-техническое оснащение пунктов приема экзаменов», - отметила директор департамента образования и молодежной политики Югры Любовь Ковешникова.
По словам Любови Ковешниковой, во всех аудиториях будет установлено оборудование, позволяющее печатать и сканировать контрольно-измерительные материалы непосредственно во время проведения экзамена. Пункты приема экзаменов оснастят оборудованием для устной части экзамена по иностранному языку: «аудирование» или «говорение».
«Таким образом, во всех 100% пунктов приема экзаменов специалисты будут распечатывать контрольно-измерительные материалы по каналам защищенной связи уже в аудитории перед сдающими, а не получать их на бумажных носителях, как это делалось ранее», - отметила Любовь Ковешникова.